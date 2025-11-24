लाल सलाम, लाल सलाम पर भड़के कानून मंत्री, बोले-ये जिहादी और नक्सलियों का नया मुखौटा

India Gate Pollution Protest: राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंडिया गेट पर रविवार को प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प भी हुई। इसमें कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पार्टी पर मिर्च स्प्रे से हमला कर दिया। इसमें चार पुलिसवाले गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को संभाला और मामले में एफआईआर दर्ज कर 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस विरोध-प्रदर्शन में जो सबसे खास बात रही, वो ये कि प्रदर्शनकारियों के हाथों में तो प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर आक्रोश भरे स्लोगन लिखी तख्तियां थीं, लेकिन वो लोग नारे खूंखार नक्सली के समर्थन में लगा रहे थे। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने इसको लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जिस खूंखार नक्सली माडवी हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की गई, उसपर 130 से ज्यादा जवानों की हत्या का आरोप था। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ने के लिए एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया था।