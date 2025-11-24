लाल सलाम, लाल सलाम पर भड़के कानून मंत्री, बोले-ये जिहादी और नक्सलियों का नया मुखौटा

दिल्इंली में डिया गेट पर प्रदर्शन को लेकर कानून मंत्री कपिल मिश्रा का बयान।
India Gate Pollution Protest: राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंडिया गेट पर रविवार को प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प भी हुई। इसमें कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पार्टी पर मिर्च स्प्रे से हमला कर दिया। इसमें चार पुलिसवाले गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को संभाला और मामले में एफआईआर दर्ज कर 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस विरोध-प्रदर्शन में जो सबसे खास बात रही, वो ये कि प्रदर्शनकारियों के हाथों में तो प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर आक्रोश भरे स्लोगन लिखी तख्तियां थीं, लेकिन वो लोग नारे खूंखार नक्सली के समर्थन में लगा रहे थे। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने इसको लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जिस खूंखार नक्सली माडवी हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की गई, उसपर 130 से ज्यादा जवानों की हत्या का आरोप था। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ने के लिए एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया था।
इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने इसपर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया 'X' अकाउंट पर लिखा "दिल्ली में कल हुए प्रोटेस्ट का सच देखिए…हाथ में पोस्टर पॉल्यूशन के नाम के और मुंह में नारे लाल सलाम के…जिहादी और नक्सलियों का नया मुखौटा- सोशल एक्टिविस्ट बनना। दिल्ली ने ऐसी विचारधारा को मुंहतोड़ जवाब दिया है।" दरअसल, दिल्ली के इंडिया गेट पर रविवार शाम पॉल्यूशन के नाम पर हुए विरोध-प्रदर्शन में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए खूंखार नक्सली माडवी हिडमा के पोस्टर लहराए गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा' जैसे नारे भी लगाए।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, रविवार शाम को इंडिया गेट पर प्रदूषण को लेकर विरोध-प्रदर्शन में कई लड़के-लड़कियां पहुंचे थे। इनके हाथों में 'दिल्ली सरकार होश में आओ' लिखे पोस्टर थे। इन पोस्टरों के जरिए वह दिल्ली में गहराती प्रदूषण की समस्या पर सरकार से नाराजगी जता रहे थे। वहीं दूसरी कुछ लड़के-लड़कियों के हाथों में खूंखार नक्सली माडवी हिडमा के समर्थन में लिखे नारों की तख्तियां थीं। इनमें 'कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा।' 'कितने कन्हैया मारोगे, हर घर से कन्हैया निकलेगा।' और 'कॉमरेड हिडमा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम' जैसे नारे लिखे थे।
दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन चल रहा था। इसी बीच कुछ लड़के-लड़कियों ने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम करने की कोशिश की। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग सड़क की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान 'कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा।' जैसे नारे लगाए जा रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस पार्टी पर मिर्च स्प्रे से हमला कर दिया। इसमें चार पुलिसवाले घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को काबू किया। इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
