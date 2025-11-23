NCR में 60 कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज…SIR में लापरवाही से नौकरी पर लटकी तलवार

नोएडा सेक्टर-122 आरडब्ल्यूए का कहना है कि स्‍थानीय निवासियों को नए मतदाता पंजीकरण और संशोधन के लिए आवश्यक फॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं। बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से लोग संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। यानी मौके से बीएलओ नदारद हैं। इन समस्याओं को देखते हुए लोगों ने SIR के तहत वोटर लिस्ट अपडेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की मांग की है। ताकि उन्हें अपने बीएलओ की जानकारी प्राप्त करने और उनसे संपर्क करने की जटिल प्रक्रिया से राहत मिल सके। प्रशासन का कहना है कि वे इस समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं और निर्वाचन संबंधी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।