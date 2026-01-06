‘क्या यह बलात्कार से कम है…,’ लक्ष्मी नगर में बेटे के साथ बर्बरता पर मां ने बयां किया दर्द

पीड़ित कारोबारी की पत्नी (50) ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि उनके पति फलों के व्यापारी हैं और उनके दो बेटे भी बिजनेस में उनकी मदद करते हैं। उनके छोटे बेटे की 10 दिन बाद शादी होने वाली थी, लेकिन इस घटना ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया है। महिला ने कहा, "मेरे बेटे को शादी से महज 10 दिन पहले सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, सड़क पर नग्न कर पीटा गया। क्या यह रेप से कम घिनौना अपराध है? इस सदमे के कारण वह घर छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चला गया है और हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है।"