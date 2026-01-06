6 जनवरी 2026,

मंगलवार

नई दिल्ली

‘क्या यह बलात्कार से कम है…,’ लक्ष्मी नगर में बेटे के साथ बर्बरता पर मां ने बयां किया दर्द

पीड़ित मां बोली, उनके बेटे की 10 दिन बाद शादी होने वाली थी, लेकिन इस घटना ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया है। वह घर छोड़कर अज्ञात जगह चले गया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Dinesh Dubey

Jan 06, 2026

Delhi Laxmi Nagar assault case

दिल्ली के लक्ष्मी नगर में कारोबारी के बेटे को निर्वस्त्र कर पीटा (Photo: video screenshot)

पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक जिम के विवाद को लेकर दबंगों ने न केवल एक 52 वर्षीय कारोबारी और उसके परिवार की बेरहमी से पिटाई की, बल्कि उनके छोटे बेटे को सरेआम निर्वस्त्र कर जूतों से पीटा। इस शर्मनाक घटना का वीडियो वायरल होने के बाद राजधानी की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

शादी से 10 दिन पहले बेटे के साथ बर्बरता

पीड़ित कारोबारी की पत्नी (50) ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि उनके पति फलों के व्यापारी हैं और उनके दो बेटे भी बिजनेस में उनकी मदद करते हैं। उनके छोटे बेटे की 10 दिन बाद शादी होने वाली थी, लेकिन इस घटना ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया है। महिला ने कहा, "मेरे बेटे को शादी से महज 10 दिन पहले सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, सड़क पर नग्न कर पीटा गया। क्या यह रेप से कम घिनौना अपराध है? इस सदमे के कारण वह घर छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चला गया है और हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है।"

‘मेरे साथ भी की दरिंदगी’

उन्होंने अपने साथ भी मारपीट और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला (50) का कहना है कि हमलावरों ने उनके बाल खींचे, गालियां दीं और उन्हें गलत तरीके से छुआ। उन्होंने बताया, "आरोपियों ने मुझे धक्का दिया जिससे मैं जमीन पर गिर गई, उसके बाद उन्होंने मुझे बार-बार लात मारी और थप्पड़ मारे।"

क्या है पूरा विवाद?

यह पूरी घटना 2 जनवरी की दोपहर 3:30 से 4:15 बजे के बीच की है। विवाद की जड़ एक जिम के मालिकाना हक को लेकर है, जो पीड़ित परिवार की बिल्डिंग के बेसमेंट में स्थित है। परिवार का दावा है कि उन्होंने 2016 में जिम शुरू किया था और सतीश यादव (उर्फ पिंटू) को केयरटेकर रखा था, जिसने बाद में अवैध रूप से उस पर कब्जा कर लिया।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिंटू को एक स्थानीय नेता ओमकार यादव का संरक्षण प्राप्त है। ओमकार भी उन पांच लोगों में से एक था जिन्होंने शुक्रवार को परिवार पर हमला किया था। आरोपी अक्सर इलाके में दहशत फैलाते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं।

दहशत में परिवार

इस बर्बर हमले के बाद परिवार गहरे सदमे और डर में है। पीड़ित कारोबारी के बड़े बेटे और उसकी पत्नी ने भी घर छोड़ दिया है और कहीं और चले गए हैं। इलाके में तनाव का माहौल है और स्थानीय लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।

Updated on:

06 Jan 2026 11:24 am

Published on:

06 Jan 2026 10:55 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / 'क्या यह बलात्कार से कम है…,' लक्ष्मी नगर में बेटे के साथ बर्बरता पर मां ने बयां किया दर्द

नई दिल्ली
