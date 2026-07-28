Raksha Bandhan Gift: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, कब से खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल, जानें डिटेल्स

Delhi Laxmi Scheme: त्योहारों के इस मौसम में दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व से ठीक पहले दिल्ली कैबिनेट ने 'लक्ष्मी योजना' को अपनी आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का यह फैसला न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, बल्कि यह आगामी त्योहारी सीजन में उनके चेहरे पर अलग ही खुशी लेकर आएगा।