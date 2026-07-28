Raksha Bandhan Gift: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, कब से खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल, जानें डिटेल्स

Raksha Bandhan : दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को रक्षाबंधन पर ₹2500 (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Delhi Laxmi Scheme: त्योहारों के इस मौसम में दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व से ठीक पहले दिल्ली कैबिनेट ने 'लक्ष्मी योजना' को अपनी आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का यह फैसला न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, बल्कि यह आगामी त्योहारी सीजन में उनके चेहरे पर अलग ही खुशी लेकर आएगा।
सबसे खास बात यह है कि योजना की पहली किस्त रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं के बैंक खातों में सीधी ट्रांसफर (DBT) की जाएगी, जो सरकार की तरफ से बहनों के लिए एक खास तोहफा माना जा रहा है।
योजना का लाभ पारदर्शी और सुचारू तरीके से जनता तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने डिजिटल रूपरेखा तैयार कर ली है।
पोर्टल की शुरुआत: आगामी 1 अगस्त से विशेष ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाएगा।
डिजिटल आवेदन: पात्र महिलाएं बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे अपने मोबाइल या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी।
पारदर्शिता: राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे बिचौलियों की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई हैं। इससे पहले सार्वजनिक बसों में महिलाओं के लिए 'मुफ्त बस यात्रा' (पिंक टिकट) और सुरक्षा के लिए जगह-जगह CCTV कैमरे व बस मार्शल की तैनाती जैसे कदम उठाए जा चुके हैं।
"जब घर की महिला आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर होती है, तो पूरा परिवार प्रगति करता है। 2500 रुपये की यह मासिक सहायता सिर्फ एक राशि नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और स्वतंत्रता का जरिया बनेगी।"
हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश की 'लाडली बहना योजना' और महाराष्ट्र की 'माझी लाडकी बहिन योजना' जैसी योजनाओं ने देशभर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में बड़ी भूमिका निभाई है। इसी तर्ज पर दिल्ली की यह योजना भी राजधानी की अर्थव्यवस्था और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
|विवरण
|जानकारी
|योजना का नाम
|दिल्ली लक्ष्मी योजना
|मासिक सहायता
|₹2500 प्रति माह
|आवेदन की शुरुआत
|1 अगस्त से
|पहली किस्त का समय
|रक्षाबंधन के अवसर पर
|आवेदन का माध्यम
|ऑनलाइन पोर्टल
सरकार जल्द ही योजना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश (SOP) और पात्रता के कड़े मानदंड (जैसे आय सीमा और निवास प्रमाण) जारी करेगी, ताकि इसका लाभ केवल ज़रूरतमंद और पात्र महिलाओं को ही मिल सके।
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