पहले गला रेता, फिर गोलियों से भून डाला’, दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर में युवक की बेरहमी से हत्या

अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने 28 साल के मोहम्मद इरशाद आलम को मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमलावरों ने इरशाद पर पहले धारदार हथियार से गला रेतकर हमला किया और उसके बाद ताबड़तोड़ 11 गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौके पर ही स्थिति गंभीर हो गई थी। हमले की चपेट में 27 साल के मोहम्मद फारुख भी आ गए। फारुख के बाएं हाथ में गोली लगी थी, जिसे एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताते हुए उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी है।