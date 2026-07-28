दिल्ली-एनसीआर में बारिश ने दी राहत, लेकिन बढ़ीं मुश्किलें; सड़कें बनीं तालाब, नोएडा में डिवाइडर गिरा

दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। फोटो सोर्स- PTI
Delhi NCR Rain News: कई दिनों की उमस और गर्मी के बाद मंगलवार को हुई तेज बारिश ने दिल्ली-एनसीआर के मौसम को तो सुहाना बना दिया, लेकिन इसके साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। सुबह से तेज बारिश के कारण राजधानी और आसपास के कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर लंबा जाम लगा, लोगों को ऑफिस और स्कूल पहुंचने में परेशानी हुई, वहीं नोएडा में एक मेट्रो स्टेशन के नीचे डिवाइडर गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया।
सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस से राहत मिली। हालांकि, राहत ज्यादा देर तक राहत नहीं रही, क्योंकि कई प्रमुख सड़कें पानी से भर गईं। सदर बाजार, मंडी हाउस, संसद मार्ग समेत कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं। कई जगहों पर वाहन रेंगते नजर आए और ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया।
नोएडा में भी तेज बारिश का असर देखने को मिला। एक्वा लाइन के एक मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क का डिवाइडर अचानक गिर गया। इस हादसे में वहां से गुजर रहा एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डिवाइडर गिरते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर सवाल उठाए।
बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले कुछ घंटों तक कई इलाकों में तेज बारिश, गरज-चमक, तेज हवाएं और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका जताई है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।
बारिश का सबसे ज्यादा असर सुबह के समय देखने को मिला। स्कूल जाने वाले बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और बाजारों में आने-जाने वालों को काफी दिक्कत हुई। कई निचले इलाकों में पानी भरने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। दुकानदारों का कहना है कि जलभराव की वजह से कारोबार भी प्रभावित हुआ।
मौसम विभाग के मुताबिक, सफदरजंग, रिज और लोदी रोड समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। विभाग का अनुमान है कि दिनभर रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
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