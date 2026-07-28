दिल्ली-एनसीआर में बारिश ने दी राहत, लेकिन बढ़ीं मुश्किलें; सड़कें बनीं तालाब, नोएडा में डिवाइडर गिरा

Delhi NCR Rain News: कई दिनों की उमस और गर्मी के बाद मंगलवार को हुई तेज बारिश ने दिल्ली-एनसीआर के मौसम को तो सुहाना बना दिया, लेकिन इसके साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। सुबह से तेज बारिश के कारण राजधानी और आसपास के कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर लंबा जाम लगा, लोगों को ऑफिस और स्कूल पहुंचने में परेशानी हुई, वहीं नोएडा में एक मेट्रो स्टेशन के नीचे डिवाइडर गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया।