CJP के बाद अब रिटायर्ड पुलिसकर्मी उतरेंगे जंतर-मंतर पर, 31 जुलाई को धरने की तैयारी

फेडरेशन ने बताया कि 20 जुलाई को संसद मार्ग और जंतर-मंतर के आसपास प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए थे। संगठन के अनुसार, ड्यूटी निभा रहे जवानों पर हुए हमलों के खिलाफ आवाज उठाने और उनके प्रति एकजुटता दिखाने के उद्देश्य से यह प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उस दिन 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस फेडरेशन ने 31 जुलाई को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर पर धरने की अनुमति मांगी है। 27 जुलाई को पुलिस मुख्यालय के जनरल डायरी सेक्शन में जमा कराए गए आवेदन में फेडरेशन ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और अहिंसक रहेगा।