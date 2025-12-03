दिल्ली में सिमटी AAP, सात सीटों पर BJP ने फहराया भगवा, कांग्रेस का सिर्फ खाता खुला

दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में सीएम रेखा गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग विशेष चर्चा का विषय बना हुआ था। इस सीट पर उपचुनाव सीएम रेखा गुप्ता की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था। कड़े मुकाबले के बीच शालीमार बाग बी वार्ड में भाजपा प्रत्याशी अनीता जैन ने जीत हासिल की, जबकि चांदनी चौक विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी का विधायक है। यहां भी सेंध लगाते हुए भाजपा प्रत्याशी सुमन कुमार गुप्ता ने जीत हासिल की। वहीं ढिंचाऊं कलां वार्ड में बीजेपी की रेखा रानी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही द्वारका बी, विनोद नगर, अशोक विहार और ग्रेटर कैलाश पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है।