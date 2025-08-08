भारत में पहली बार बिना ड्राइवर चलेंगी दिल्ली मेट्रो की ट्रेनें, DMRC बनेगा दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क

दिल्ली मेट्रो के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि चार चरणों में चली इस प्रक्रिया के तहत पहले मेट्रो केबिन के दरवाजे हटाए गए। इसके बाद ट्रेन ऑपरेटर को ट्रेन में कहीं भी रहने की अनुमति दी गई और अंत में ऑपरेटरों को पूरी तरह हटा दिया गया। अब यही प्रक्रिया पिंक लाइन (मजलिस पार्क से शिव विहार) पर भी शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि आने वाले 3-4 महीनों में यह लाइन भी पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाएगी। अधिकारी ने आगे बताया कि दिल्ली मेट्रो का लक्ष्य है कि आने वाले समय में इसके सभी नए कॉरिडोर भी ड्राइवरलेस हों। दिल्ली मेट्रो पहले से ही 97 किलोमीटर के ड्राइवरलेस नेटवर्क का संचालन कर रही है। जो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है।