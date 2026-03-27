मार्च में मानसून का अहसास: दिल्ली-NCR में 29 मार्च का अलर्ट जारी, बिजली गिरने की भी चेतावनी

केन्द्रवार आंकड़ों के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक है। लोधी रोड में सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक 19.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जबकि रिज में सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक 19.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के अनुसार, 43 केन्द्रों में एक्यूआई मध्यम श्रेणी में रहा, जबकि दो केन्द्रों पर खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ माना जाता है।