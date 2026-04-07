दिल्ली-NCR में बारिश का दौर शुरू, अगले 48 घंटे जारी रहेगी बूंदाबांदी; येलो अलर्ट जारी

प्रदूषण के मोर्चे पर दिल्लीवासियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि राजधानी की हवा फिलहाल साफ बनी हुई है। सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 135 दर्ज किया गया। जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो हवा की सेहत में स्थिरता देखी जा रही है। रविवार को यह 134 और शनिवार को 137 के स्तर पर था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में चलने वाली तेज हवाओं और संभावित बारिश के कारण प्रदूषण के स्तर में किसी बड़े उछाल की आशंका नहीं है। जिससे हवा की गुणवत्ता लंबे समय तक इसी तरह 'मध्यम' बनी रह सकती है।