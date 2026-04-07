7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

फ्लाइट में सफर करने से पहले सावधान! दिल्ली के मौसम ने बिगाड़ा फ्लाइट शेड्यूल, IndiGo ने जारी की एडवाइजरी

IndiGo flight advisory: दिल्ली में मौसम के खराब होने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के साथ-साथ हवाई यात्रा पर भी असर पड़ रहा है। फ्लाइट्स के समय में बदलाव हो सकता है। इंडिगो ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर सफर से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Apr 07, 2026

indigo flight advisory due to bad weather in delhi

IndiGo ने खराब मौसम की वजह से जारी की एडवाइजरी (Source- ANI)

IndiGo flight advisory: दिल्ली में मौसम के अचानक बदलने से सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसका असर फ्लाइट्स के संचालन पर पड़ रहा है। तेज हवा, आसमान में बादल और बारिश के चलते फ्लाइट्स के समय में देरी हो सकती है या फिर समय बदल भी सकता है। ऐसे में यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए इंडिगो ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को पहले से ही सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि सफर के दौरान किसी भी यात्री को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।

फ्लाइट शेड्यूल पर पड़ सकता है असर

एयरलाइन ने बताया कि खराब मौसम की वजह से फ्लाइट्स का शेड्यूल प्रभावित हो सकता है। एडवाइजरी में इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें। इसके लिए वे वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी पोस्ट में कंपनी ने यह भी कहा है कि यात्रियों की समस्या के जमीनी स्तर पर समाधान के लिए उनकी टीम एयरपोर्ट पर उनके लिए मौजूद रहेगी।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस वजह से विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम के इस बदलाव का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के साथ हवाई यात्रा पर भी पड़ रहा है।

दिल्ली का मौसम

मंगलवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। कुछ जगहों पर कम बारिश दर्ज की गई तो कुछ जगहों पर सामान्य से थोड़ी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं अगर तापमान की बात करें तो तापमान भी सामान्य के आसपास बना हुआ है। सुबह का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आज दिन में तापमान 0 से 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वैसे तो मौसम गर्म ही रहने वाला है, लेकिन बीच-बीच में बादल छाने की संभावना है, जिससे गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है। कल भी लगभग ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

‘भांजे की तलाश में भटक रहा था,’ दिल्ली विधानसभा सुरक्षा उल्लंघन केस में आरोपी के दावों ने मामले को दिया नया मोड़
नई दिल्ली
Delhi Assembly Safety breach, Sarabjit Singh case Delhi,VIP gate breach Delhi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

IMD latest forecast

IndiGo

weather alert

Published on:

07 Apr 2026 04:03 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / फ्लाइट में सफर करने से पहले सावधान! दिल्ली के मौसम ने बिगाड़ा फ्लाइट शेड्यूल, IndiGo ने जारी की एडवाइजरी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Delhi court : महाठग सुकेश चंद्रशेखर को बड़ी राहत, 200 करोड़ की रंगदारी मामले में दिल्ली कोर्ट ने दी जमानत

Delhi court bail Sukesh Chandrashekhar n Rs 200 crore extortion case
नई दिल्ली

UP के युवक ने क्यों तोड़ा दिल्ली विधानसभा का गेट? बीटेक छात्र की कहानी और घर के झगड़े ने खड़ा किया ‘सुरक्षा संकट’

Why did a youth from UP break the gate of Delhi Assembly
नई दिल्ली

‘पीड़िता के घर बिना वर्दी के जाए पुलिस’, 3 साल की बच्ची से रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

gurugram minor rape case sc directions to sit hindi
नई दिल्ली

‘गद्दारी की यही सजा’, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कैलिफोर्निया में गैंगस्टर भानु राणा की हत्या की ली जिम्मेदारी

Lawrence Bishnoi gang claims responsibility murder Bhanu Rana California
नई दिल्ली

दिल्ली-NCR में बारिश का दौर शुरू, अगले 48 घंटे जारी रहेगी बूंदाबांदी; येलो अलर्ट जारी

delhi ncr weather update rain yellow alert temperature drop
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.