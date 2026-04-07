फ्लाइट में सफर करने से पहले सावधान! दिल्ली के मौसम ने बिगाड़ा फ्लाइट शेड्यूल, IndiGo ने जारी की एडवाइजरी

मंगलवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। कुछ जगहों पर कम बारिश दर्ज की गई तो कुछ जगहों पर सामान्य से थोड़ी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं अगर तापमान की बात करें तो तापमान भी सामान्य के आसपास बना हुआ है। सुबह का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आज दिन में तापमान 0 से 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वैसे तो मौसम गर्म ही रहने वाला है, लेकिन बीच-बीच में बादल छाने की संभावना है, जिससे गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है। कल भी लगभग ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।