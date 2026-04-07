‘भांजे की तलाश में भटक रहा था,’ दिल्ली विधानसभा सुरक्षा उल्लंघन केस में आरोपी के दावों ने मामले को दिया नया मोड़

सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली विधानसभा में पीलीभीत नंबर की एक सफेद SUV अचानक VIP गेट से बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस गई। गाड़ी चला रहा व्यक्ति नकाब पहने हुए था और तेजी से स्पीकर के ऑफिस के पास पहुंचा। वहां उसने गाड़ी रोककर फूलों का गुलदस्ता और माला रखी और उसके बाद तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही सरबजीत का परिवार पीलीभीत से दिल्ली पहुंचा। परिवार ने पुलिस को उसके मानसिक इलाज से जुड़े दस्तावेज दिए और कहा कि वह निर्दोष है। उनका कहना है कि सरबजीत पहले से ही मानसिक तनाव में था और भांजे के गायब होने के बाद उसकी हालत और खराब हो गई थी। परिवार ने यह भी बताया कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खंगाले, जहां उसने खुद को बिजनेसमैन बताया है। साथ ही उसकी गाड़ी के साथ कुछ रील्स दिखाई दीं और इसके अलावा किसानों के आंदोलन के समर्थन में भी पोस्ट मिली।