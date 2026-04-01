भारत के खिलाफ ‘विदेशी साजिश’? 1 अमेरिकी और 6 यूक्रेनियों ने उग्रवादियों को दी हथियार-ट्रेनिंग, NIA की जांच के बाद कोर्ट ने भेजा जेल

अदालत ने अपने आदेश में इन आरोपियों की गतिविधियों को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि जांच में सामने आया है कि ये विदेशी नागरिक म्यांमार में सक्रिय संगठनों के जरिए भारत के प्रतिबंधित उग्रवादी समूहों को हथियार और युद्ध सामग्री मुहैया करा रहे थे, साथ ही उन्हें आधुनिक हथियारों और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण भी दे रहे थे। कोर्ट ने माना कि यह मामला भारत की अखंडता और राष्ट्रीय हितों से सीधे जुड़ा है, इसलिए इस पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 18 लागू होती है। जिन सात विदेशी नागरिकों को जेल भेजा गया है, उनमें अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक और यूक्रेनी नागरिक हुर्बा पेट्रो, स्लिवियाक तारास, इवान सुकमानोवस्की, स्टेफांकीव मारियन, होनचारुक मक्सिम और कामिन्स्की विक्टर शामिल हैं।