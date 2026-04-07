UP के युवक ने क्यों तोड़ा दिल्ली विधानसभा का गेट? बीटेक छात्र की कहानी और घर के झगड़े ने खड़ा किया ‘सुरक्षा संकट’

सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे सरबजीत सिंह ने दिल्ली विधानसभा के वीआईपी गेट को अपनी कार से टक्कर मारी और परिसर के भीतर दाखिल हो गया, जहां वह करीब 6 मिनट तक रहा और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय के बाहर उनके लिए लाया गया एक गुलदस्ता व गेंदे के फूलों की माला छोड़कर फरार हो गया। हालांकि, घटना के महज एक घंटे बाद पुलिस ने उसे रूप नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस की टीमें उसके लापता भांजे और बीटेक छात्र अरमान की तलाश में भी सरगर्मी से जुटी हैं। अरमान को आखिरी बार 1 अप्रैल को दिल्ली से बस द्वारा जाते हुए देखा गया था और उसकी अंतिम लोकेशन आनंदपुर साहिब के नांगल में ट्रेस हुई थी, जिसके बाद से उसका फोन बंद है। परिवार ने उसकी जानकारी देने वाले के लिए 2 लाख रुपये के इनाम की घोषणा भी की है।