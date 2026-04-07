7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

UP के युवक ने क्यों तोड़ा दिल्ली विधानसभा का गेट? बीटेक छात्र की कहानी और घर के झगड़े ने खड़ा किया ‘सुरक्षा संकट’

Delhi Assembly Security Breach: दिल्ली विधानसभा गेट क्रैश मामले में खुलसा करते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आरोपी सरबजीत सिंह अपने बीटेक छात्र भांजे के लापता होने से परेशान था। डिप्रेशन और दवाएं छोड़ने के कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Apr 07, 2026

Why did a youth from UP break the gate of Delhi Assembly

यह घटना किसी भी आतंकी साजिश का हिस्सा नहीं था

Delhi Assembly: बीते सोमवार को दिल्ली विधानसभा के वीआईपी गेट को अपनी एसयूवी से टक्कर मारकर सुरक्षाकर्मियों के होश उड़ाने वाले सरबजीत सिंह (37) की कहानी अब सामने आ गई है। दरअसल, पुलिस ने छानबीन की पता चला है कि यह घटना किसी भी आतंकी साजिश का हिस्सा नहीं था। बल्कि एक पारिवारिक कलह, भांजे की गुमशुदगी और सरबजीत की मानसिक स्थिति का परिणाम था।

पुलिस के अनुसार, सरबजीत अपने जीजा हरप्रीत से इस बात को लेकर बेहद नाराज था कि उसने अपने भांजे के लापता होने की खबर उससे क्यों छिपाई। हरप्रीत का बेटा अरमान (20), जो दिल्ली के GTBIT कॉलेज में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र है, 1 अप्रैल से लापता है। वहीं, सरबजीत पिछले 7-8 सालों से डिप्रेशन का इलाज करा रहा है, इसी वजह से परिवार ने उसे अरमान के गायब होने की जानकारी नहीं दी थी, ताकि वह मानसिक रूप से विचलित न हो जाए।

घटना से पहले पंजाब में हुआ था झगड़ा

सरबजीत पीलीभीत में राइस मिल का बिजनेस संभालता है। जब उसे भांजे के बारे में पता चला, तो वह अपनी टाटा सिएरा (Tata Sierra) कार लेकर आनंदपुर साहिब पहुंचा, जहां परिवार अरमान की तलाश कर रहा था। जीजा हरप्रीत ने जानकारी दी कि सरबजीत ने पिछले एक हफ्ते से अपनी डिप्रेशन की दवाएं नहीं ली थीं, जिससे वह काफी आक्रामक हो गया था। उसने परिवार से झगड़ा किया कि वे दिल्ली पुलिस से मदद क्यों नहीं ले रहे। सोमवार सुबह वह अचानक किसी को बिना बताए अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली के लिए निकल गया।

विधानसभा में क्या हुआ?

सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे सरबजीत सिंह ने दिल्ली विधानसभा के वीआईपी गेट को अपनी कार से टक्कर मारी और परिसर के भीतर दाखिल हो गया, जहां वह करीब 6 मिनट तक रहा और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय के बाहर उनके लिए लाया गया एक गुलदस्ता व गेंदे के फूलों की माला छोड़कर फरार हो गया। हालांकि, घटना के महज एक घंटे बाद पुलिस ने उसे रूप नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस की टीमें उसके लापता भांजे और बीटेक छात्र अरमान की तलाश में भी सरगर्मी से जुटी हैं। अरमान को आखिरी बार 1 अप्रैल को दिल्ली से बस द्वारा जाते हुए देखा गया था और उसकी अंतिम लोकेशन आनंदपुर साहिब के नांगल में ट्रेस हुई थी, जिसके बाद से उसका फोन बंद है। परिवार ने उसकी जानकारी देने वाले के लिए 2 लाख रुपये के इनाम की घोषणा भी की है।

परिवार की बढ़ी मुश्किलें

हरप्रीत, जो खुद एक कानून स्नातक और किसान हैं, ने बताया कि वे पहले से ही बेटे के गायब होने के गम में थे और अब सरबजीत की इस हरकत ने उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस सरबजीत से पूछताछ कर रही है और उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स की भी जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

Published on:

07 Apr 2026 01:36 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / UP के युवक ने क्यों तोड़ा दिल्ली विधानसभा का गेट? बीटेक छात्र की कहानी और घर के झगड़े ने खड़ा किया ‘सुरक्षा संकट’

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘पीड़िता के घर बिना वर्दी के जाए पुलिस’, 3 साल की बच्ची से रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

gurugram minor rape case sc directions to sit hindi
नई दिल्ली

‘गद्दारी की यही सजा’, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कैलिफोर्निया में गैंगस्टर भानु राणा की हत्या की ली जिम्मेदारी

Lawrence Bishnoi gang claims responsibility murder Bhanu Rana California
नई दिल्ली

दिल्ली-NCR में बारिश का दौर शुरू, अगले 48 घंटे जारी रहेगी बूंदाबांदी; येलो अलर्ट जारी

delhi ncr weather update rain yellow alert temperature drop
नई दिल्ली

‘भांजे की तलाश में भटक रहा था,’ दिल्ली विधानसभा सुरक्षा उल्लंघन केस में आरोपी के दावों ने मामले को दिया नया मोड़

Delhi Assembly Safety breach, Sarabjit Singh case Delhi,VIP gate breach Delhi
नई दिल्ली

गाजियाबाद के मोदीनगर में दिन निकलते ही पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग

Crime
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.