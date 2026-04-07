गाजियाबाद के मोदीनगर में दिन निकलते ही पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग

मोदीनगर सहायक पुलिस आयुक्त भाष्कर वर्मा ने बताया कि मोदीनगर थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि दो अप्रैल को मोदीनगर थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर राहुल उर्फ काली को जिन शूटरों ने गोली मारी थी वो क्षेत्र में ही घूम रहे हैं। एक कार में सवार हैं और आशंका जताई गई कि किसी अन्य वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए चेकिंग अभियान शुरू करवा दिया। इस अभियान के तहत मोदीनगर पुलिस टीम मोदीनगर-भोजपुर रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक चार पहिया वाहन आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिसकर्मी इसे रुकने का इशारा करते हैं लेकिन आरोपी भागने लगता है और हड़बड़ाहट में इनकी गाड़ी एक खंभे से टकरा जाती है।