नई दिल्ली

दिल्ली में फिर हालत बिगड़े, AQI 428 तक पहुंचा, GRAP-4 लागू

Delhi news शनिवार को अचानक AQI 400 पार चला गया। हालात खराब होते देख निर्माण और तोड़फोड़ पर ब्रेक लगा दी गई है और ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है।

नई दिल्ली

Shivmani Tyagi

Jan 18, 2026

delhi news

प्रतीकात्मक फोटो ( श्रोत Gemini )

Delhi News दिल्ली में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर खतरनाक स्तर छू लिया है। शनिवार शाम 4 बजे जहां दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 दर्ज किया गया। रात 8 बजे तक यह तेजी से बढ़कर 428 पहुंच गया। इस स्थिति पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ, अत्यंत प्रतिकूल मौसम और मौसम विज्ञान संबंधी परिस्थितियों के साथ-साथ प्रदूषकों का फैलाव न हो पाने के कारण AQI में यह उछाल देखने को मिला है।
बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-4 के तहत सबसे कड़े प्रतिबंध शनिवार से लागू कर दिए गए। राजधानी का औसत AQI 400 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है और ‘गंभीर’ स्तर की दहलीज पर पहुंच चुका है। यह शुक्रवार के AQI 354 की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है, जब GRAP-3 के उपाय लागू किए गए थे।

दिल्ली से सटे क्षेत्रों में हालात अच्छे नहीं

दिल्ली से सटे शहरों की हवा भी राहत देने के मूड में नहीं है। नोएडा में शनिवार को AQI 388 दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले 363 था। गुरुग्राम में AQI 360 रहा, जबकि शुक्रवार को यह 347 दर्ज किया गया था। इस तरह गाजियाबाद और मेरठ तक AQI में बढ़ोतरी दर्ज की गई है

स्कूल हाइब्रिड मोड में तो दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम!

GRAP-4 के तहत दिल्ली और एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में कक्षा 9वीं और 11वीं तक के छात्रों के पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएंगी। इसमें ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी शामिल हैं। दिल्ली में सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह की व्यवस्था पर विचार कर सकती है।

दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद, निर्माण कार्यों पर ब्रेक

इन हालातों को सुधारने के लिए दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। दीगर है कि आवश्यक वस्तुएं ढोने वाले और जरूरी सेवाओं से जुड़े ट्रकों को एंट्री दी जाएगी। दिल्ली के अंदर केवल इलेक्ट्रिक, CNG, LNG और BS-VI डीजल ट्रकों को ही आने की अनुमति मिलेगी। दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के व्यावसायिक वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जब तक वे आवश्यक सेवाओं में न हों। इसके अलावा, दिल्ली के भीतर BS-IV और उससे पुराने डीजल मध्यम व भारी मालवाहक वाहनों पर रोक लगा गई है। सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर, पाइपलाइन, बिजली ट्रांसमिशन और दूरसंचार परियोजनाओं समेत सभी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों को रोक दिया गया है। निर्माण सामग्री जैसे रेत, ईंट, सीमेंट और मलबा ले जाने वाले वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

राहत में लग सकता है समय

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के अनुसार हवा की रफ्तार 10 किमी प्रति घंटे से कम रहने की संभावना है। सुबह-शाम शांत मौसम बना रहेगा, जिससे प्रदूषकों का फैलाव और बाधित होगा। विभाग का कहना है कि रविवार को भी वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में रह सकती है। इसके बाद अगले दो दिनों में मामूली सुधार की उम्मीद है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को भी राजधानी के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा था। इससे दृश्यता प्रभावित हुई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब मौसम विभाग के अनुसार रविवार को हालत बहुत अच्छे नहीं हैं।

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

