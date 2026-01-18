दिल्ली में फिर हालत बिगड़े, AQI 428 तक पहुंचा, GRAP-4 लागू

Delhi News दिल्ली में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर खतरनाक स्तर छू लिया है। शनिवार शाम 4 बजे जहां दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 दर्ज किया गया। रात 8 बजे तक यह तेजी से बढ़कर 428 पहुंच गया। इस स्थिति पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ, अत्यंत प्रतिकूल मौसम और मौसम विज्ञान संबंधी परिस्थितियों के साथ-साथ प्रदूषकों का फैलाव न हो पाने के कारण AQI में यह उछाल देखने को मिला है।

बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-4 के तहत सबसे कड़े प्रतिबंध शनिवार से लागू कर दिए गए। राजधानी का औसत AQI 400 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है और ‘गंभीर’ स्तर की दहलीज पर पहुंच चुका है। यह शुक्रवार के AQI 354 की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है, जब GRAP-3 के उपाय लागू किए गए थे।