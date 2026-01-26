NCR में दिखेगी ‘नमो भारत’ की रफ्तार, महज 30 मिनट में दिल्ली से हरियाणा, जानें क्या है प्लान

नमो भारत (RRTS) परियोजना के अंतर्गत दिल्ली-पानीपत-करनाल कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली और हरियाणा के बीच का सफर बेहद तेज और सुविधाजनक हो जाएगा। 136 किमी लंबे इस रूट के जरिए दिल्ली से करनाल की दूरी अब महज 90 मिनट में तय की जा सकेगी, जबकि कश्मीरी गेट से मुरथल पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट का समय लगेगा। इस कॉरिडोर पर सराय काले खां, कश्मीरी गेट, कुंडली, सोनीपत, गन्नौर, समालखा, पानीपत और करनाल जैसे कुल 17 प्रमुख स्टेशन प्रस्तावित हैं। यह कॉरिडोर न केवल आम यात्रियों को राहत देगा बल्कि सोनीपत एजुकेशन सिटी, कुंडली, बरही इंडस्ट्रियल एरिया और पानीपत रिफाइनरी जैसे बड़े इंडस्ट्रियल हब को भी सीधा जोड़कर आर्थिक विकास को गति देगा।