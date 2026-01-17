आतिशी के वीडियो पर बवाल, विजेंद्र गुप्ता के बयान पर भड़की AAP, दिल्ली संयोजक बोले-मैं दो दिन…

दिल्ली विधानसभा से आतिशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पंजाब के जालंधन में स्‍थानीय आम आदमी पार्टी के नेता इकबाल सिंह ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद वीडियो की जांच पंजाब फोरेंसिंक लैब में की गई। नौ जनवरी को पंजाब की मोहाली स्थित फोरेंसिंक लैब की जांच में वीडियो एडिटेड बताया गया। इसके बाद मामला जालंधर कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने फोरेंसिंक लैब की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए वीडियो को एडिटेड बताया और उसे सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद शनिवार को दिल्ली में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वीडियो मौलिक है। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। अब आतिशी को माफी मांगनी होगी। इस बयान पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने बड़ा पलटवार किया है।