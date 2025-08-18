Bomb Threats: दिल्ली में अचानक खाली कराए गए नामी स्कूल, तीन स्कूलों में बम की सूचना से मचा हड़कंप

सोमवार सुबह अचानक स्कूलों को खाली कराने और बच्चों को घर भेजने से अभिभावकों में दहशत फैल गई। कई माता-पिता तुरंत स्कूल पहुंच गए और पुलिस से सुरक्षा के इंतजामों पर जानकारी ली। वहीं, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपील की कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और धैर्य बनाए रखें। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में इस तरह के धमकी भरे ईमेल लगातार आ रहे हैं। पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक संगठित साइबर अपराधी गिरोह की करतूत हो सकती है, जो झूठे मेल भेजकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि धमकियों के सोर्स का पता लगाने के लिए टेक्निकल सर्विलांस और साइबर ट्रैकिंग की जा रही है।