Dwarka Expressway पर मामूली टक्कर के बाद बवाल, डंडा लेकर भिड़ा टैक्सी ड्राइवर; VIDEO वायरल होने पर पुलिस जांच में जुटी

पीसीआर टीम जब मौके पर पहुंची तो टैक्सी चालक वहां से जा चुका था। बाद में वैगनआर चालक और किआ सेल्टोस के मालिक ने आपसी सहमति से विवाद खत्म कर लिया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता। इसके बावजूद पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है। अधिकारियों का कहना है कि टैक्सी चालक की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है।