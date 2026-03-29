Delhi Weather: 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं, बारिश का अलर्ट… दिल्ली-NCR में अगले 3 दिन बदलेगा मौसम

शनिवार, 28 मार्च को दिल्ली में मौसम के दो रंग देखने को मिले। सुबह की शुरुआत हल्के बादलों के साथ हुई, लेकिन दोपहर होते-होते तेज धूप ने पारा चढ़ा दिया। शनिवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार के मुकाबले 1 डिग्री ज्यादा था। हालांकि, न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई और यह 18.8 डिग्री सेल्सियस पर रहा। मौसम विभाग के अनुसार, यह बढ़ता पारा आने वाले तूफान और बारिश से पहले की शांति मात्र है।