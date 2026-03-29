Delhi Weather: 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं, बारिश का अलर्ट… दिल्ली-NCR में अगले 3 दिन बदलेगा मौसम

दिल्ली में अगले तीन दिन बारिश का अलर्ट
Delhi Weather: दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में मार्च के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। शुरुआती हफ्ते में जहां सूरज की तपिश ने पसीने छुड़ा दिए थे, वहीं अब बादलों के डेरे और ठंडी हवाओं ने राहत दी है। मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश और गरज-चमक की चेतावनी जारी करते हुए 'येलो अलर्ट' घोषित कर दिया है।
शनिवार, 28 मार्च को दिल्ली में मौसम के दो रंग देखने को मिले। सुबह की शुरुआत हल्के बादलों के साथ हुई, लेकिन दोपहर होते-होते तेज धूप ने पारा चढ़ा दिया। शनिवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार के मुकाबले 1 डिग्री ज्यादा था। हालांकि, न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई और यह 18.8 डिग्री सेल्सियस पर रहा। मौसम विभाग के अनुसार, यह बढ़ता पारा आने वाले तूफान और बारिश से पहले की शांति मात्र है।
रविवार, 29 मार्च की सुबह दिल्ली का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, आज पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के वक्त 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं (आंधी) चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी मौसम का ऐसा ही रुख बना रहेगा।
30 और 31 मार्च: सोमवार और मंगलवार को भी बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। दोपहर के बाद हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा।
1 और 2 अप्रैल: अप्रैल की शुरुआत हल्के बादलों के साथ होगी, लेकिन बारिश की संभावना कम है। इस दौरान तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
3 अप्रैल: मौसम विभाग ने 3 अप्रैल को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के संकेत दिए हैं, जिससे हल्की बारिश का एक और दौर आ सकता है।
राहत की बात यह है कि 18 मार्च के बाद से दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता 'मध्यम' (Moderate) श्रेणी में बनी हुई है। बारिश और तेज हवाओं के कारण आने वाले दिनों में प्रदूषण के स्तर में किसी बड़े उछाल की आशंका नहीं है, जिससे लोगों को साफ हवा मिलती रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग