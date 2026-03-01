दिल्ली को मिला सिर्फ लोन और नुकसान: विधानसभा में बरसीं CM रेखा गुप्ता, AAP के दावों की निकाली हवा

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष उन पर लोन लेने का आरोप लगा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि आप सरकार पिछले 10 सालों से लोन लेती रही। उन्होंने बताया कि लोन लेना उतना जरूरी नहीं है, जितना कि उस पर लिया जाने वाला ब्याज है। आप सरकार ने करीब 9 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन लिया, जबकि उनकी सरकार ने देश में सबसे कम 7.4 फीसदी ब्याज पर लोन लिया है। रेखा गुप्ता ने दावा किया कि आप सरकार 47,000 करोड़ रुपये का लोन छोड़कर गई है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के 3,700 करोड़ रुपये, मेट्रो के 2,700 करोड़ रुपये की देनदारी भी आप सरकार ने नहीं चुकाई, जिसे उनकी सरकार ने अदा किया।