पूर्व अग्निवीरों को बड़ा मौका, दिल्ली पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण… PET से मिलेगी छूट

Delhi Constable Recruitment 2026:दिल्ली पुलिस में अब कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। इस फैसले के तहत अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में विशेष छूट भी दी जाएगी, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से राहत के साथ-साथ ऊपरी आयु सीमा में भी छूट शामिल है। इसका उद्देश्य सेना में सेवा दे चुके युवाओं के अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस बल को देना है, साथ ही उन्हें करियर के नए अवसर उपलब्ध कराना भी है। इस पहल से पूर्व अग्निवीरों को सुरक्षा बलों में दोबारा रोजगार पाने का बेहतर मौका मिलेगा और दिल्ली पुलिस की कार्यक्षमता को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।