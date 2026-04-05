Delhi Weather Update: दिल्ली-NCR में मौसम का ‘येलो अलर्ट’, मंगलवार से फिर शुरू होगा आंधी-बारिश का दौर

बारिश और तेज हवाओं का सबसे सकारात्मक असर दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर देखने को मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक रविवार सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 129 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है। तेज हवाओं के कारण हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व छंट गए हैं, जिससे प्रदूषण स्तर में काफी कमी आई है। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों तक हवा का रुख ऐसा ही बना रह सकता है, जिससे वायु गुणवत्ता बेहतर बनी रहने की उम्मीद है।