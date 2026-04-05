मदरसे में बच्चे को डंडे से पीटने वाले दोनों मौलाना का थाने का वीडियो वायरल, चल भी नहीं पा रहे

Viral Video सोशल मीडिया पर सहारनपुर एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो मौलाना दस साल के एक बच्चे को कथित तौर पर बुरी तरह से पीट रहे है। वीडियो में देखने से पता चलता है कि एक मौलाना बच्चे के हाथ पकड़ता है और दूसरा उसे डंडों से बुरी तरह से पीटता है। बच्चा चींखता है चिल्लाता है लेकिन मौलाना को जरा भी दया नहीं आती और बुरी तरह से बच्चे को पीटता रहता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आती है। दोनों मौलाना की गिरफ्तारी के बाद इसी घटना का एक और वीडियो आती है। वीडियो पार्ट-2 में दोनों आरोपी मौलाना पुलिस हिरासत में है और अपने पैरों पर ठीक से नहीं चल भी नहीं पा रहे हैं।