Delhi Water Crisis: दिल्ली के इन इलाकों में 6 और 7 अप्रैल को रहेगा जल संकट, नल रहेंगे सूखे…पहले ही स्टोर कर लें पानी

Delhi Water Crisis: देश की राजधानी के कई हिस्सों में रहने वाले लोगों को आने वाले सोमवार और मंगलवार को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने आधिकारिक सूचना जारी करते हुए बताया है कि शहर के करीब 11 से अधिक इलाकों में 6 और 7 अप्रैल को जलापूर्ति (Water Supply) प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार पर्याप्त पानी पहले से ही जमा कर लें।