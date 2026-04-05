‘ये बस ट्रेलर… पिक्चर अभी बाकी है’, AAP को जवाब देने के लिए राघव चड्ढा ने जारी किया नया वीडियो

सौरभ भारद्वाज ने शनिवार देर रात ‘X’ पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया कि राघव चड्ढा की सोशल मीडिया टाइमलाइन पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि ‘BJP’ और ‘Modi’ जैसे कीवर्ड्स से अकाउंट खंगालने पर पुरानी कोई भी आलोचनात्मक पोस्ट नजर नहीं आई। भारद्वाज के मुताबिक, अब चड्ढा की टाइमलाइन पर पीएम मोदी से जुड़े महज दो पोस्ट मौजूद हैं और दोनों ही सकारात्मक हैं। उन्होंने इस पूरे बदलाव को ‘सर्जिकल इरेजर’ करार देते हुए कहा कि यह महज सामान्य सफाई नहीं, बल्कि अपनी पुरानी छवि हटाकर एक नई और सजी-धजी छवि पेश करने की सुनियोजित कोशिश है।