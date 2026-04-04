मोबाइल चार्जर की तार से घोंटा गला, 7 साल बड़ी लिव-इन पार्टनर की हत्या… आत्महत्या का रूप देने की कोशिश

पुलिस जांच के अनुसार, सोनापुर निवासी 22 वर्षीय अंकेश योगेश बहिरवार की मुलाकात अपने पति से अलग रह रही 29 वर्षीय प्रियंका (तुकुम निवासी) से हुई थी, जिसके बाद उम्र में 7 साल का फासला होने के बावजूद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वे दुर्गापुर में प्रियंका के घर की ऊपरी मंजिल पर लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे। हालांकि, कुछ समय बाद ही उनके रिश्तों में कड़वाहट आ गई। जांच में सामने आया है कि प्रियंका अक्सर अंकेश पर विभिन्न बातों को लेकर दबाव बनाती थी और उसे उसके परिवार से संपर्क करने से रोकती थी, जिससे उपजे मानसिक तनाव और आपसी विवाद ने अंततः इस खौफनाक वारदात का रूप ले लिया।