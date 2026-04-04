132 खातें और 60 करोड़…तंत्र-मंत्र के नाम पर गजब का खेल, 57 परिवारों के 100 खातों को हैंडल करता था ‘रेपिस्ट बाबा’

अशोक खरात को पुलिस ने लगातार मिल रही खुफिया सूचनाओं और तकनीकी निगरानी के आधार पर ट्रैक किया। जांच एजेंसियां उसके कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और वित्तीय लेन-देन पर नजर रखे हुए थीं, जिसके बाद उसकी संभावित मौजूदगी की पुष्टि होने पर एक विशेष टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के समय वह बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।