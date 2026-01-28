दिल्ली में टूटा कई वर्षों का रिकॉर्ड, बारिश के साथ गिरे ओले, 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम

मौसम अलर्ट
दिल्ली में मंगलवार को हुई बारिश ने पिछले चार सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी में 4.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे इस महीने की कुल बारिश 25.3 मिमी तक पहुंच गई। यह बीते चार वर्षों में जनवरी महीने की सबसे ज्यादा बारिश है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार तक फिलहाल बारिश की संभावना कम है, लेकिन 1 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से हल्की बारिश फिर हो सकती है।
मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो सफदरजंग स्थित बेस स्टेशन पर सुबह 8.30 से शाम 5.30 बजे के बीच 4.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं पालम और उत्तरी दिल्ली के रिज इलाके में इससे कहीं ज्यादा क्रमशः 14.6 मिमी और 14.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। दोपहर बाद गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मौसम ने करवट ली और शाम को नोएडा के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि (Hailstorm) भी देखी गई।
इस महीने दिल्ली में अब तक औसत से 32.4 प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है। इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को भी बारिश का एक दौर आया था। तुलना करें तो पिछले साल जनवरी में महज 8.3 मिमी बारिश हुई थी, जनवरी 2024 में सिर्फ नाममात्र की बारिश दर्ज हुई थी, जबकि 2023 और 2022 में यह आंकड़ा क्रमशः 20.4 मिमी और 88.2 मिमी रहा। जनवरी में अब तक की सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड 1885 का है, जब 173.2 मिमी वर्षा हुई थी।
बारिश और बादलों की वजह से मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से करीब पांच डिग्री कम है। हालांकि रात का न्यूनतम तापमान बढ़कर 8 डिग्री पहुंच गया, जो सोमवार को 4.2 डिग्री था। आने वाले दो दिनों में दिन का तापमान 17 से 19 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि बुधवार को न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री रह सकता है। शनिवार को पारा फिर 5 से 7 डिग्री तक गिर सकता है, लेकिन अगले सोमवार तक इसके दोबारा 12 से 14 डिग्री तक चढ़ने की संभावना है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 31 जनवरी की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसके असर से 1 फरवरी को हल्की बारिश के एक-दो दौर, गरज-चमक, बिजली गिरने और करीब 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
वहीं, मुंबई और आसपास के इलाकों में मंगलवार को एक बार फिर बेमौसम बारिश देखने को मिली। यह इस महीने में दूसरी बार है जब शहर में जनवरी के दौरान बारिश हुई है। इससे पहले 1 जनवरी को तेज बारिश हुई थी। मंगलवार को हालांकि बारिश का असर हल्का रहा और अधिकांश इलाकों में थोड़ी देर बूंदाबांदी ही हुई। उपनगरों के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्वी उपनगरों में घाटकोपर से भांडुप तक कुछ इलाकों में अधिक बारिश हुई। शहर में सोमवार से ही बादल छाए हुए थे।
