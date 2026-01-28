दिल्ली में टूटा कई वर्षों का रिकॉर्ड, बारिश के साथ गिरे ओले, 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम

बारिश और बादलों की वजह से मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से करीब पांच डिग्री कम है। हालांकि रात का न्यूनतम तापमान बढ़कर 8 डिग्री पहुंच गया, जो सोमवार को 4.2 डिग्री था। आने वाले दो दिनों में दिन का तापमान 17 से 19 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि बुधवार को न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री रह सकता है। शनिवार को पारा फिर 5 से 7 डिग्री तक गिर सकता है, लेकिन अगले सोमवार तक इसके दोबारा 12 से 14 डिग्री तक चढ़ने की संभावना है।