दस बेटियों की मां ने 11वीं बार नॉर्मल डिलीवरी से दिया बेटे को जन्म

हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भूना ब्लाक में ठाणी भेजराज गांव है। इसी गांव के रहने वाले दंपति सुनीता और संजय के घर में 11वीं संतान के रूप में बेटे ने जन्म लिया है। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद जब परिवार में बेटे की किलकारियां गूंजी तो परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। बेटे की चाह में इस परिवार में 10 लड़कियां पहले जन्म ले चुकी हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि कई तरह की कठिनाइयों और आर्थिक परेशानी के बावजूद उन्होंने कभी ना तो जन्म से पहले किसी संतान की पेट में जांच कराई और ना ही कभी बेटियों के प्यार और सम्मान में कोई कमी होने दी। अब बेटा पैदा होने पर दंपति ने कहा कि ईश्वर उनके धैर्य और संघर्ष की परीक्षा ले रहे थे। इस परीक्षा में वह पूरी ईमानदारी के साथ पास हुए हैं।