नई दिल्ली

दस बेटियों की मां ने 11वीं बार नॉर्मल डिलीवरी से दिया बेटे को जन्म

Delivery हरियाणा की सुनीता शादी के 19 साल बाद 11वीं बार मां बनी है। इससे अभी अधिक हैरान कर देने वाली बात यह है कि सुनीता ने 11वी संतान को नॉर्मल डिलीवरी से जन्म दिया। सुनीता की दस बेटियां हैं। पति-पत्नी को एक बेटा चाहिए था। अब शादी के 19 साल बाद बेटे का जन्म हुआ है।

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 22, 2026

सुनिता

प्रतीकात्मक फोटो ( Gemini )

Delivery हरियाणा की सुनीता शादी के 19 साल बाद 11वीं बार मां बनी है। इससे अभी अधिक हैरान कर देने वाली बात यह है कि सुनीता ने 11वी संतान को नॉर्मल डिलीवरी से जन्म दिया। सुनीता की दस बेटियां हैं। पति-पत्नी को एक बेटा चाहिए था। अब शादी के 19 साल बाद बेटे का जन्म हुआ है। दस बहनों के भाई मिला ते परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। गांव वाले कई वर्षों से इस दंपति को समझा रहे थे कि लड़का नहीं होगा लेकिन दंपति को उम्मीद थी कि उनके यहां बेटा जरूर पैदा होगा। इसी उम्मीद के साथ अब सुनीता 11वीं बार मां बनी हैं।

हरियाणा के साधारण परिवार से हैं सुनीता

हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भूना ब्लाक में ठाणी भेजराज गांव है। इसी गांव के रहने वाले दंपति सुनीता और संजय के घर में 11वीं संतान के रूप में बेटे ने जन्म लिया है। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद जब परिवार में बेटे की किलकारियां गूंजी तो परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। बेटे की चाह में इस परिवार में 10 लड़कियां पहले जन्म ले चुकी हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि कई तरह की कठिनाइयों और आर्थिक परेशानी के बावजूद उन्होंने कभी ना तो जन्म से पहले किसी संतान की पेट में जांच कराई और ना ही कभी बेटियों के प्यार और सम्मान में कोई कमी होने दी। अब बेटा पैदा होने पर दंपति ने कहा कि ईश्वर उनके धैर्य और संघर्ष की परीक्षा ले रहे थे। इस परीक्षा में वह पूरी ईमानदारी के साथ पास हुए हैं।

10 बहनों की खुशी का नहीं रहा ठिकाना

बेटे के जन्म से सिर्फ दंपति ही खुश नहीं है बल्कि जन्म लेने वाले इस भाई की दस बहनों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। बहनों ने अपने भाई को हाथों में उठा लिया और बेहद खुश दिखाई दी। परिवार की सबसे बड़ी बेटी 18 वर्ष की है जो 12वी कक्षा में पढ़ती है। संजय ने बताया कि उनकी सारी बेटियां एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। सबसे बड़ी बेटी सरीना कक्षा 12 में है, उससे छोटी अमृति कक्षा 11 में है। तीसरी बेटी सुशीला सातवी में पढ़ती है। चौथी बेटी किरण कक्षा छह में है। पांचवी बेटी दिव्या कक्षा पांच में है। छठी बेटी मन्नत कक्षा तीन में है। सातवी बेटी कृतिका कक्षा दो में है। आठवी बेटी अमनीश कक्षा एक में है। 9वीं बेटी लक्ष्मी और दसवीं बेटी का नाम वैशाली है।

पूरा गांव देता था ताना ( Delivery )

इस दंपति को पूरा गांव कहता था कि आपके यहां बेटा नहीं होगा! आप बेवजह बेटे की चाह में बेटियों को जन्म देकर अपना बोझ बढ़ाते जा रहे हो लेकिन इन बेटियों के पिता ने कभी अपनी बेटियों को बोझ नहीं माना। कोई बड़ा रोजगार ना होने के बावजूद कभी बेटियों की पढ़ाई नहीं रुकने दी और सभी बेटियों को पढ़ाया। पिता को विश्वास था कि उनके घर में बेटा आएगा।एक दिन ऐसा होगा जब उनके घर में बेटे के किलकारियां गूंजेंगी। इसी विश्वास के साथ शादी के 19 साल बाद 10 बेटियों की मां सुनीता और उसके पति ने उम्मीद नहीं छोड़ी और सुनीता ने 11वे बेटे के जन्म दिया।

11वी डिलीवरी के लिए तैयार नहीं थे डॉक्टर

सुनिता को प्रसव पीड़ा हुई तो पति संजय प्रसव पीड़ा से कर्राह रही पत्नी को डिलीवरी के लिए 50 किलोमीटर दूर अस्पताल लेकर पहुंचा। सुनीता की हालत और 11वी डिलीवरी की बात सुनकर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि यह खतरे से खाली नहीं है। चिकित्सकों ने संजय को बताया कि डिलीवरी में खतरा है। इस पर पति ने कह दिया कि वह खुद और उसकी पत्नी सभी खतरों को उठाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद डॉक्टरों ने पहले सुनिता को खून चढ़ाया और फिर उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवाई। संजय के अनुसार चिकित्सकों ने बताया था कि 11वी डिलीवरी होने के कारण बच्चेदानी कमजोर है और बहुत खतरा है लेकिन चिकित्सकों ने सब अच्छे से किया और जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित हैं दोनों खतरे से बाहर हैं।

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

IMD Rain Alert: क्या विदा ले रही है ठंड? दिल्ली में 7 साल का सबसे गर्म जनवरी दिन, IMD ने दी बारिश की चेतावनी

Delhi warmest January day, Delhi weather today, Delhi temperature record,
राष्ट्रीय

नाबालिग पर कहर बनकर टूटा CRPF जवान, पसलियां तोड़ी…नाखून उखाड़ा, बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसी

A CRPF jawan assaulted a 10-year-old girl in Noida
नई दिल्ली

दुष्कर्म-FIR, समझौता और सजा…पत्नी की जगह बेटी से शारीरिक संबंध बनाने लगा पिता, 5 शर्मसार करने वाले मामले

Delhi High Court upholds sentence of father for raping 14-year-old daughter
नई दिल्ली

पिता बेटियों का सुरक्षा कवच होता है…बेटी को गर्भवती करने वाले बाप को दिल्ली HC से झटका

Delhi High Court sentences life imprisonment to father for daughter rape and pregnant
नई दिल्ली

4 साल से संबंध…अब बलात्कार का आरोप, हाईकोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए लगाई फटकार, Whatsapp चैट ने किया फैसला!

Delhi High Court said that consensual relation is not rape
नई दिल्ली
