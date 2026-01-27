सूरज और हवा से बनी बिजली पानी में होगी स्टोर

नई दिल्ली। देश में तेजी के साथ बढ़ रही ग्रीन ऊर्जा के साथ ही सबसे बड़ी चिंता उसे स्टोर कर कम उत्पादन वाले समय में उपयोग करना है। बैटरी आधारित स्टोरेज के साथ ही केन्द्र अब वाटर बैटरी विकसित करने में जुट गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2035 तक 5.8 लाख करोड़ रूपए के निवेश से 100 गीगावाट पानी आधारित पंप्ड बिजली स्टोरेज (पीएसपी) क्षमता का लक्ष्य रखा है। अभी देश में केवल 7.2 गीगावाट क्षमता है। गौरतलब है कि ग्रीन ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ने के साथ ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए स्टोरेज क्षमता का विकास करना जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पंप्ड स्टोरेज विकास में अग्रणी हैं। वहीं राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी तेजी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।