इंजीनियरिंग स्किल्ड वर्कफोर्स की रीढ़, कंप्यूटर साइंस की चमक सबसे ज्यादा

नई दिल्ली. इंजीनियरिंग अब भी भारत की स्किल्ड वर्कफोर्स की रीढ़ है। कंप्यूटर साइंस अपनी चमक बनाए हुए है, लेकिन कोर इंजीनियरिंग शाखाएं आज भी प्रासंगिक हैं और देश की औद्योगिक जरूरतों को पूरा कर रही हैं। साथ ही, मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन्स जैसे क्षेत्र भी तेजी से उभर रहे हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) की इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के आंकड़े बताते हैं कि बीटेक में कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट दर 94.46% तक पहुंच गया। वर्ष 2024–25 में 1.31 लाख स्नातकों में से 1.24 लाख को नौकरी मिली। पिछले पांच वर्षों में इस शाखा से छह लाख से अधिक छात्रों का चयन हुआ है।