facial nerve paralysis : फेशियल नर्व पैरालिसिस कोई आजीवन सजा नहीं, सही समय पर सर्जरी से बदली जा सकती है जिंदगी: विशेषज्ञ

विशेषज्ञ बताते हैं कि चेहरे का पक्षाघात कई मामलों में ठीक किया जा सकता है, बशर्ते मरीज सही समय पर विशेषज्ञ तक पहुंचे। यदि 6 से 12 महीनों के भीतर प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण सर्जन से परामर्श लिया जाए, तो नर्व ट्रांसफर सर्जरी के जरिए स्वस्थ नसों को प्रभावित नस से जोड़कर चेहरे की स्वाभाविक हरकतें दोबारा लौटाई जा सकती हैं। यह सर्जरी आमतौर पर दो से तीन घंटे में पूरी हो जाती है। हालांकि, इलाज में देरी होने पर स्थिति जटिल हो जाती है। करीब दो साल बाद चेहरे की मांसपेशियां कमजोर होकर सिकुड़ने लगती हैं। ऐसे मामलों में अत्याधुनिक और जटिल सर्जरी—फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर—की जरूरत पड़ती है। इस प्रक्रिया में जांघ से एक जीवित मांसपेशी लेकर चेहरे में प्रत्यारोपित की जाती है और सूक्ष्म तकनीक से नसों व रक्त वाहिकाओं को जोड़ा जाता है। कुछ महीनों की रिकवरी के बाद चेहरे पर फिर से भाव लौटने लगते हैं।