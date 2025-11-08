Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

महिला कर्मचारी के पति को दोस्त ने भेजा आपत्तिजनक वीडियो, दो महीने में ही उजड़ गई शादीशुदा जिंदगी

Female Employee Rape: दिल्ली निवासी 23 साल की महिला ने अपने एक दोस्त पर मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के समय धोखे से अश्लील वीडिया बना लिया और उसे पति के पास भेज दिया।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 08, 2025

Female employee rape by friend Husband wife divorce after blackmailing obscene video viral in Delhi

दोस्त ने दिल्ली में महिला कर्मचारी से रेप कर अश्लील वीडियो बनाया और पति को भेजा।

Female Employee Rape: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक 23 साल की नौकरीपेशा महिला की जिंदगी उसके एक पुराने दोस्त की आपराधिक हरकतों के चलते उजड़ गई है। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके दोस्त ने उसे बातचीत करने के बहाने के एक गेस्ट हाउस में बुलाया। यहां नशीला मिल्क केक खिलाकर बेहोश किया। उसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी बना लिए। इसके बाद उसने इन वीडियो के दम पर उसे ब्लैकमेल किया और कई बार उसी गेस्ट हाउस में शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब आरोपी ने ये आपत्तिजनक वीडियो उसके पति को भेज दिए, जिसके बाद पति अब उससे तलाक मांग रहा है।

शादी में शुरू हुई दोस्ती धोखे में बदली

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, इस पूरे मामले की शुरुआत साल 2023 में हुई, जब युवती और आरोपी की मुलाकात मेरठ के एक शादी समारोह में हुई थी। इसके बाद दोनों की बातचीत सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ी। जल्द ही, आरोपी ने युवती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे युवती ने स्वीकार कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि एक दिन आरोपी ने उसे न्यू उस्मानपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में बुलाया। वहां उसने युवती को कथित तौर पर मिल्क केक खाने को दिया, जिसके बाद युवती को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई।

होश में आने पर पता चली दरिंदगी

पीड़िता के अनुसार, जब वह होश में आई तो खुद को बेड पर अस्त-व्यस्त पाया। आरोपी भी उसके साथ ही लेटा था। इससे उसे पता चला कि आरोपी ने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसका विरोध करने पर उसने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी दी। साथ ही आरोपी ने कहा “अब मैं तुमसे शादी करूंगा, चुप रहना। वरना मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा।” इस धमकी के डर से युवती ने चुप्पी साध ली। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, आरोपी बार-बार उसी गेस्ट हाउस में युवती को बुलाता रहा और शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में शादी से मुकर गया तो युवती ने वीडियो और फोटो वायरल होने के डर से उससे दूरी बना ली।

शादी के बाद युवक का सामने आया खौफनाक चेहरा

युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी से दूर होने के बाद उसने मार्च 2025 में शादी कर ली। शादी के एक सप्ताह बाद ही आरोपी ने किसी तरह उसके पति का नंबर पता कर लिया। उसने फोन करके पति से कहा, "तेरी बीवी मेरे साथ थी।" इस खुलासे के बाद युवती ने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी, जिसके बाद आरोपी ने माफी मांग ली। युवती और उसके पति को लगा कि अब यह मामला खत्म हो गया है। लेकिन दो महीने बाद ही आरोपी ने अपनी हदें पार कर दीं। उसने युवती के निजी फोटो और वीडियो पति को भेज दिए। इसके बाद उसने फोन पर पति को धमकाते हुए कहा "अभी तो सिर्फ कुछ फोटो-वीडियो ही भेजे हैं। बाकी वीडियो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। तेरी बीवी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी।"

पति ने छोड़ा, अब मांग रहा तलाक

आरोपी के इस खौफनाक ब्लैकमेल के चलते, डर और शर्म से युवती की जिंदगी पूरी तरह उजड़ गई है। पति ने उसे उसके मायके छोड़ दिया है और अब वह उससे तलाक की मांग कर रहा है। यह ब्लैकमेल का सिलसिला दो महीने तक चला। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (धोखे से शारीरिक संबंध) और धारा 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने इस मामले पर बात करते हुए कहा, "यह शादी का झांसा देकर रेप और फिर ब्लैकमेल करने का गंभीर मामला है। हम पीड़िता के हर दावे की गहन जांच कर रहे हैं। हमने पति को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।" फिलहाल, आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।

ये भी पढ़ें

मिशन शक्ति में मनचाही ‘लड़की’ को बना दिया थाना प्रभारी, पोल खुली तो FIR के आदेश
नई दिल्ली
Ghaziabad Techno City SHO appointed desired girl as in-charge in Mission Shakti campaign

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

rape

Published on:

08 Nov 2025 01:28 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / महिला कर्मचारी के पति को दोस्त ने भेजा आपत्तिजनक वीडियो, दो महीने में ही उजड़ गई शादीशुदा जिंदगी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्‍ली में सीएम रेखा का फैसला कितना कारगर? दफ्तरों का समय बदला, लेकिन ये चुनौतियां बरकरार

Delhi air pollution New schedule government offices in Delhi CM Rekha Gupta Latest decision
नई दिल्ली

युवक ने मामूली खर्च में घर पर बनाया एयर प्यूरीफायर; 400 से 50 पर पहुंचा AQI, खुद बताया तरीका

Delhi Air Pollution man method explained built air purifier at home Delhi AQI dropped from 400 to 50
नई दिल्ली

दिल्ली की झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगने से एक की मौत, मौके पर पहुंची दमकल की 29 गाड़ियां

Delhi slum fire
राष्ट्रीय

36 घंटे में 800 से ज्यादा उड़ानें डिले, ATC में आई बड़ी खराबी हुई दूर

IG airport technical issue resolved
राष्ट्रीय

दिल्ली से हजारों ‘सनातनियों’ का वृंदावन कूच, सीएम भी बनीं हिंदू एकता पदयात्रा की हिस्सेदार

Dhirendra Krishna Shastri Sanatan Hindu Ekta Padyatra 2025 starts CM Rekha Gupta present in Delhi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.