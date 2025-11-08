महिला कर्मचारी के पति को दोस्त ने भेजा आपत्तिजनक वीडियो, दो महीने में ही उजड़ गई शादीशुदा जिंदगी

युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी से दूर होने के बाद उसने मार्च 2025 में शादी कर ली। शादी के एक सप्ताह बाद ही आरोपी ने किसी तरह उसके पति का नंबर पता कर लिया। उसने फोन करके पति से कहा, "तेरी बीवी मेरे साथ थी।" इस खुलासे के बाद युवती ने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी, जिसके बाद आरोपी ने माफी मांग ली। युवती और उसके पति को लगा कि अब यह मामला खत्म हो गया है। लेकिन दो महीने बाद ही आरोपी ने अपनी हदें पार कर दीं। उसने युवती के निजी फोटो और वीडियो पति को भेज दिए। इसके बाद उसने फोन पर पति को धमकाते हुए कहा "अभी तो सिर्फ कुछ फोटो-वीडियो ही भेजे हैं। बाकी वीडियो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। तेरी बीवी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी।"