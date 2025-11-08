महिला कर्मचारी के पति को दोस्त ने भेजा आपत्तिजनक वीडियो, दो महीने में ही उजड़ गई शादीशुदा जिंदगी

दोस्त ने दिल्ली में महिला कर्मचारी से रेप कर अश्लील वीडियो बनाया और पति को भेजा।
Female Employee Rape: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक 23 साल की नौकरीपेशा महिला की जिंदगी उसके एक पुराने दोस्त की आपराधिक हरकतों के चलते उजड़ गई है। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके दोस्त ने उसे बातचीत करने के बहाने के एक गेस्ट हाउस में बुलाया। यहां नशीला मिल्क केक खिलाकर बेहोश किया। उसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी बना लिए। इसके बाद उसने इन वीडियो के दम पर उसे ब्लैकमेल किया और कई बार उसी गेस्ट हाउस में शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब आरोपी ने ये आपत्तिजनक वीडियो उसके पति को भेज दिए, जिसके बाद पति अब उससे तलाक मांग रहा है।
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, इस पूरे मामले की शुरुआत साल 2023 में हुई, जब युवती और आरोपी की मुलाकात मेरठ के एक शादी समारोह में हुई थी। इसके बाद दोनों की बातचीत सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ी। जल्द ही, आरोपी ने युवती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे युवती ने स्वीकार कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि एक दिन आरोपी ने उसे न्यू उस्मानपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में बुलाया। वहां उसने युवती को कथित तौर पर मिल्क केक खाने को दिया, जिसके बाद युवती को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई।
पीड़िता के अनुसार, जब वह होश में आई तो खुद को बेड पर अस्त-व्यस्त पाया। आरोपी भी उसके साथ ही लेटा था। इससे उसे पता चला कि आरोपी ने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसका विरोध करने पर उसने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी दी। साथ ही आरोपी ने कहा “अब मैं तुमसे शादी करूंगा, चुप रहना। वरना मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा।” इस धमकी के डर से युवती ने चुप्पी साध ली। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, आरोपी बार-बार उसी गेस्ट हाउस में युवती को बुलाता रहा और शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में शादी से मुकर गया तो युवती ने वीडियो और फोटो वायरल होने के डर से उससे दूरी बना ली।
युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी से दूर होने के बाद उसने मार्च 2025 में शादी कर ली। शादी के एक सप्ताह बाद ही आरोपी ने किसी तरह उसके पति का नंबर पता कर लिया। उसने फोन करके पति से कहा, "तेरी बीवी मेरे साथ थी।" इस खुलासे के बाद युवती ने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी, जिसके बाद आरोपी ने माफी मांग ली। युवती और उसके पति को लगा कि अब यह मामला खत्म हो गया है। लेकिन दो महीने बाद ही आरोपी ने अपनी हदें पार कर दीं। उसने युवती के निजी फोटो और वीडियो पति को भेज दिए। इसके बाद उसने फोन पर पति को धमकाते हुए कहा "अभी तो सिर्फ कुछ फोटो-वीडियो ही भेजे हैं। बाकी वीडियो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। तेरी बीवी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी।"
आरोपी के इस खौफनाक ब्लैकमेल के चलते, डर और शर्म से युवती की जिंदगी पूरी तरह उजड़ गई है। पति ने उसे उसके मायके छोड़ दिया है और अब वह उससे तलाक की मांग कर रहा है। यह ब्लैकमेल का सिलसिला दो महीने तक चला। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (धोखे से शारीरिक संबंध) और धारा 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।
एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने इस मामले पर बात करते हुए कहा, "यह शादी का झांसा देकर रेप और फिर ब्लैकमेल करने का गंभीर मामला है। हम पीड़िता के हर दावे की गहन जांच कर रहे हैं। हमने पति को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।" फिलहाल, आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।
