घर की फॉल्स सीलिंग में 52 घंटे घूमता रहा पांच फिट लंबा कोबरा, तीन दिन दूसरी मंजिल पर बंधक बना परिवार

वर्षा मावी ने HT को बताया कि घर के आसपास कई खाली भूखंड और झाड़ियां हैं, साथ ही कूड़े के ढेर भी लगे रहते हैं। आठ सितंबर को घर के भूतल पर करीब पांच फीट लंबा कोबरा अचानक दिखाई दिया और देखते ही देखते गायब हो गया।अगले दिन मंगलवार सुबह घरेलू सहायिकाओं ने पहली मंजिल की रसोई की फॉल्स सीलिंग में कोबरा को देखा। घबराए परिजनों ने तुरंत वन विभाग से संपर्क किया। विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे लेकिन उसे पकड़ नहीं सके। शाम तक लगातार प्रयासों के बावजूद कोबरा सीलिंग में ही छिपा रहा।