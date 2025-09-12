Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

घर की फॉल्स सीलिंग में 52 घंटे घूमता रहा पांच फिट लंबा कोबरा, तीन दिन दूसरी मंजिल पर बंधक बना परिवार

King Cobra In Noida: वर्षा मावी ने बताया कि घर के आसपास कई खाली भूखंड और झाड़ियां हैं, साथ ही कूड़े के ढेर भी लगे रहते हैं। आठ सितंबर को घर के भूतल पर करीब पांच फीट लंबा कोबरा अचानक दिखाई दिया और देखते ही देखते गायब हो गया।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 12, 2025

five feet long king cobra in Noida House family hostage on second floor for 72 hours
प्रतीकात्मक तस्वीर

King Cobra In Noida: नोएडा के सेक्टर-51 स्थित एक घर की फॉल्स सीलिंग में घुसे कोबरा ने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। करीब 52 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने आखिरकार बुधवार शाम उसे पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। इस दौरान परिवार के सदस्य डर के साए में घर की दूसरी मंजिल पर रहने को मजबूर रहे। यह मामला सेक्टर-51 के मकान नंबर डी-152 का है, जहां चमन मावी अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में उनकी पत्नी वर्षा मावी, माता-पिता और बेटा शामिल हैं।

वर्षा मावी ने HT को बताया कि घर के आसपास कई खाली भूखंड और झाड़ियां हैं, साथ ही कूड़े के ढेर भी लगे रहते हैं। आठ सितंबर को घर के भूतल पर करीब पांच फीट लंबा कोबरा अचानक दिखाई दिया और देखते ही देखते गायब हो गया।अगले दिन मंगलवार सुबह घरेलू सहायिकाओं ने पहली मंजिल की रसोई की फॉल्स सीलिंग में कोबरा को देखा। घबराए परिजनों ने तुरंत वन विभाग से संपर्क किया। विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे लेकिन उसे पकड़ नहीं सके। शाम तक लगातार प्रयासों के बावजूद कोबरा सीलिंग में ही छिपा रहा।

वन विभाग ने लिया सपेरे का सहारा

बुधवार को वन विभाग की टीम ने फिर कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद एक सपेरे को बुलाया गया, जिसने फॉल्स सीलिंग में विशेष दवा का छिड़काव किया। कुछ घंटों बाद कोबरा चिमनी के पास से बाहर आने की कोशिश करने लगा। पहले तो विभागीय कर्मचारी वीडियो बनाने लगे, जिससे सांप वापस सीलिंग में चला गया। बाद में मौके पर मौजूद सभी को दूर किया गया और शाम करीब सात बजे कोबरा को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया।

डर में बीता परिवार का समय

घर के मालिक संजय मावी ने बताया कि कोबरा के डर से पूरा परिवार तीन दिन तक केवल दूसरी मंजिल पर ही रहा। सपेरे को सांप निकालने में करीब पांच घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद जब सपेरे ने कोबरा को पकड़ लिया तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वर्षा मावी ने सपेरे को इनाम के रूप में 5600 रुपये दिए। उन्होंने बताया कि कोबरा पकड़े जाने के बाद घर के सदस्यों की दहशत कुछ कम हुई। हालांकि तीन का यह भयावह सफर किसी खौफनाक सपने से कम नहीं है।

घरेलू सहायकों में दहशत

वर्षा मावी ने बताया कि घरेलू सहायिकाएं सबसे ज्यादा डर गई थीं। उनमें से एक रसोई में खाना बनाती थी तो दूसरी इस पर नजर रखती थी कि कहीं कोबरा फिर से बाहर न आ जाए। डर का आलम यह था कि कई बार परिवार को ऑनलाइन भोजन मंगवाना पड़ा। कुछ सहायिकाएं तो भय की वजह से सो भी नहीं पाईं। परिवार में दहशत ऐसी थी कि तीन दिनों तक पूरा परिवार मकान की दूसरी मंजिल पर बंधक बनकर रहा।

कोबरा से बचाव के उपाय

विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश में घर और आसपास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखना सबसे जरूरी है। झाड़ियां, कूड़े का ढेर या खाली प्लॉट सांपों के छिपने के लिए आदर्श जगह बन जाते हैं। रात में बाहर निकलते समय टॉर्च का प्रयोग करें और खुले में पांव रखने से पहले ध्यान दें। अगर घर में फॉल्स सीलिंग, स्टोर रूम या अनयूज्ड जगह है तो समय-समय पर जांच कराते रहें। सांप दिखने पर खुद न पकड़ने की कोशिश करें। तुरंत वन विभाग या सपेरे को सूचना दें।

कोबरा के काटने पर उपचार

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. आशुतोष पांडेय का कहना है कि यदि कोबरा या किसी भी जहरीले सांप के काटने की आशंका हो तो तुरंत मरीज को शांत रखें और ज्यादा हिलने-डुलने न दें। प्रभावित हिस्से को स्थिर रखें और तुरंत नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचें। किसी भी तरह से काटे गए स्थान को काटना, चूसना या जड़ी-बूटी का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। समय पर एंटी-वेनम इंजेक्शन ही जीवनरक्षक उपाय है। इसलिए देर न करें और तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सा लें।

Delhi News

स्नैक्स

Published on:

12 Sept 2025 10:44 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / घर की फॉल्स सीलिंग में 52 घंटे घूमता रहा पांच फिट लंबा कोबरा, तीन दिन दूसरी मंजिल पर बंधक बना परिवार

