सास-ससुर ने नहीं छीली तोरई तो थाने पहुंची बहू…गाजियाबाद में सामने आए दो हैरान करने वाले मामले

Crime: दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में सास-बहू के बीच शुरू हुई मामूली बहस ने बड़े विवाद का रूप ले लिया। मामला तोरई छीलने से जुड़ा था, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा थाने तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों की काउंसलिंग करा रही है। जानकारी के मुताबिक, लोनी निवासी युवती की शादी करीब दो साल पहले उसी क्षेत्र के एक युवक से हुई थी। पति प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। पुलिस ने बताया कि पत्नी रोज सुबह पति के लिए नाश्ता और लंच तैयार करती थी।
करीब छह महीने पहले, जब महिला खाना बनाने में व्यस्त थी, तो उसने जल्दबाज़ी में अपने ससुर से तोरई छीलने को कहा। ससुर ने मना कर दिया और काम सास को करने को कह दिया। जब बहू ने सास को तोरई दी तो उन्होंने उल्टा खरी-खोटी सुना दी। इस पर बहू ने भी जवाब दे दिया और छोटी-सी बात ने बड़ा रूप ले लिया। पति ने इस मामले में अपने माता-पिता का पक्ष लिया। इससे पत्नी नाराज़ होकर मायके चली गई। अब यह मामला महिला थाने में परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंच चुका है।
जब दोनों पक्षों को परामर्श के लिए बुलाया गया तो उनके माता-पिता भी साथ आए। यहां पति और ससुर ने बहू को गलत ठहराया तो युवती के पिता भड़क गए और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग-अलग कर बाहर निकाला। दिलचस्प बात यह है कि पति-पत्नी अब भी साथ रहने की इच्छा जताते हैं, लेकिन झगड़े थम नहीं रहे हैं।
गाजियाबाद के कविनगर में एक अन्य परिवार का विवाद भी परामर्श केंद्र तक पहुंच गया है। यहां की युवती की शादी एक साल पहले लखनऊ निवासी युवक से हुई थी। पति को पत्नी का मोबाइल फोन इस्तेमाल करना पसंद नहीं था। कई बार मना करने के बावजूद पत्नी मोबाइल चलाती रही। इसी बात को लेकर एक दिन दोनों के बीच तीखी बहस हुई और पत्नी गुस्से में मायके चली गई। परामर्श केंद्र में चल रही काउंसलिंग में पति का आरोप है कि पत्नी मोबाइल पर दूसरे लड़कों से बात करती है, इसलिए वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं, पत्नी मोबाइल चलाना छोड़ने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस मामले में भी काउंसलिंग जारी है।