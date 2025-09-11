सास-ससुर ने नहीं छीली तोरई तो थाने पहुंची बहू…गाजियाबाद में सामने आए दो हैरान करने वाले मामले

गाजियाबाद के कविनगर में एक अन्य परिवार का विवाद भी परामर्श केंद्र तक पहुंच गया है। यहां की युवती की शादी एक साल पहले लखनऊ निवासी युवक से हुई थी। पति को पत्नी का मोबाइल फोन इस्तेमाल करना पसंद नहीं था। कई बार मना करने के बावजूद पत्नी मोबाइल चलाती रही। इसी बात को लेकर एक दिन दोनों के बीच तीखी बहस हुई और पत्नी गुस्से में मायके चली गई। परामर्श केंद्र में चल रही काउंसलिंग में पति का आरोप है कि पत्नी मोबाइल पर दूसरे लड़कों से बात करती है, इसलिए वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं, पत्नी मोबाइल चलाना छोड़ने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस मामले में भी काउंसलिंग जारी है।