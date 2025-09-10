चलती कैब में चालक की हरकत से सहम गई 22 साल की छात्रा, स्टेयरिंग छोड़कर कर रहा था अश्लीलता

दिल्ली में कैब ड्राइवरों द्वारा अश्लील हरकत करने की यह पहली घटना नहीं है। 5 जुलाई 2022 को ब्रिटिश महिला वकील के साथ कैब ड्राइवर ने अभद्र हरकत की। मामला दिल्ली कैंट थाने में दर्ज हुआ। इससे पहले 18 सितंबर 2018 को एयरपोर्ट जाते समय जनपथ इलाके में महिला यात्री के साथ कैब चालक ने ऐसी ही हरकत की। 7 जुलाई 2015 को भी ऐसी ही एक घटना सामने आई, जब साकेत से फरीदाबाद जाते वक्त महिला के सामने कैब ड्राइवर ने अश्लीलता की। 18 दिसंबर 2014 की घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्चचिह्न लगाया, जब सराय रोहिल्ला में ऐप आधारित कैब चालक ने महिला यात्री से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से कैब सेवाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन यात्रियों को भी सतर्क रहना होगा।