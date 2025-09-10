चलती कैब में चालक की हरकत से सहम गई 22 साल की छात्रा, स्टेयरिंग छोड़कर कर रहा था अश्लीलता

Delhi Crime: दिल्ली के मौरिस नगर इलाके से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। डीयू की एक 22 साल की छात्रा के साथ कैब ड्राइवर ने सफर के दौरान न केवल अश्लील टिप्पणियां कीं, बल्कि उसके सामने हस्तमैथुन भी करने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और एफआईआर दर्ज कर आरोपी चालक शंकर को गिरफ्तार कर कैब को जब्त कर लिया गया। फिलहाल पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है।
पीड़िता मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली है और कश्मीरी गेट स्थित अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। वह करीब दो माह पहले मॉडल टाउन इलाके में किराये के मकान में रहने आई थी। सोमवार सुबह उसे यूनिवर्सिटी जाना था। समय कम होने के कारण उसने मोबाइल ऐप के जरिए कैब बुक की। ऐप पर 10 मिनट का इंतजार दिखा रहा था, तभी कैब ड्राइवर शंकर ने उसे फोन कर बुकिंग कैंसल न करने का आग्रह किया। छात्रा ने कैब आने पर सफर शुरू किया।
छात्रा के मुताबिक, शुरुआत में ड्राइवर सामान्य व्यवहार करता रहा। उसने आगे की सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन छात्रा ने मना कर दिया और पीछे बैठ गई। बातचीत के दौरान जब ड्राइवर को पता चला कि वह दक्षिण भारत से है, तभी उसने आपत्तिजनक टिप्पणियां शुरू कर दीं। छात्रा ने आरोप लगाया कि शंकर बार-बार उसे छूने की कोशिश कर रहा था और अभद्र बातें करता रहा। स्थिति तब भयावह हो गई जब आरोपी ने कैब में ही हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया।
पीड़िता ने शोर मचाकर विरोध किया, लेकिन आरोपी ने कैब नहीं रोकी। कुछ दूरी तय करने के बाद ही नॉर्थ कैंपस इलाके में उसने गाड़ी रोकी। मौका पाकर छात्रा बदहवास हालत में बाहर निकली और दौड़कर वहां से दूर चली गई। थोड़ी दूर जाकर उसने अपने परिचितों को फोन किया और फिर दोस्तों के साथ मौरिस नगर थाने पहुंची। छात्रा की लिखित शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को पकड़ लिया।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शंकर (48) मलकागंज इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी कैब जब्त कर ली है और फॉरेंसिक व क्राइम टीम से साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं। वहीं, पीड़िता को मानसिक आघात से उबारने के लिए काउंसलिंग कराई जा रही है।
दिल्ली पुलिस ने यात्रियों, खासकर महिलाओं से आग्रह किया है कि कैब बुक करते समय सतर्क रहें और कुछ सावधानियां जरूर बरतें। इसमें सबसे पहले ड्राइवर की रेटिंग और रिव्यू चेक करें। इसके अलावा यात्रा शुरू करने से पहले कैब और चालक की जानकारी किसी भरोसेमंद परिचित को भेजें। कैब में बैठने के बाद अपनी लाइव लोकेशन व्हाट्सऐप पर साझा करें। किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत पुलिस के ‘हिम्मत ऐप’ का उपयोग करें।
दिल्ली में कैब ड्राइवरों द्वारा अश्लील हरकत करने की यह पहली घटना नहीं है। 5 जुलाई 2022 को ब्रिटिश महिला वकील के साथ कैब ड्राइवर ने अभद्र हरकत की। मामला दिल्ली कैंट थाने में दर्ज हुआ। इससे पहले 18 सितंबर 2018 को एयरपोर्ट जाते समय जनपथ इलाके में महिला यात्री के साथ कैब चालक ने ऐसी ही हरकत की। 7 जुलाई 2015 को भी ऐसी ही एक घटना सामने आई, जब साकेत से फरीदाबाद जाते वक्त महिला के सामने कैब ड्राइवर ने अश्लीलता की। 18 दिसंबर 2014 की घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्चचिह्न लगाया, जब सराय रोहिल्ला में ऐप आधारित कैब चालक ने महिला यात्री से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से कैब सेवाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन यात्रियों को भी सतर्क रहना होगा।