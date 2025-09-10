Delhi: पुलिसकर्मी की ग्लॉक पिस्तौल चुराने के आरोप में ‘ठक-ठक’ गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

इस मामले में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि अपराध शाखा ने अपने ही अधिकारी के खिलाफ भी आंतरिक जांच शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार, सर्विस गन को खोना एक गंभीर लापरवाही है। नियमों के अनुसार, कोई भी अधिकारी अपनी सरकारी पिस्तौल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस लापरवाही को देखते हुए विभागीय जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपी अमित से पूछताछ कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस गिरोह में उसके साथ और कौन-कौन शामिल है और वह कहां-कहां सक्रिय रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी से मिले सुराग के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां भी संभव हैं।