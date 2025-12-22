22 दिसंबर 2025,

सोमवार

नई दिल्ली

20 साल छोटी कांग्रेस नेत्री से BJP से पूर्व मंत्री ने की चौथी शादी, अब नई दुल्हनिया बनी सिर दर्द!

Deepak joshi marriage: पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पूर्व मंत्री बेटे दीपक जोशी एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने कांग्रेस नेत्री पल्लवी राज से 4 दिसंबर को भोपाल के आर्य समाज मंदिर में शादी की, जिसकी तस्वीरें 20 दिसंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुईं।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

IMRAN ANSARI

Dec 22, 2025

Former BJP minister Deepak Joshi married Congress leader for the fourth time

Deepak joshi marriage: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी एक बार फिर अपनी शादी को लेकर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल, इस बार उन्होंने अपने से 20 साल छोटी कांग्रेस नेत्री पल्लवी राज को अपनी धर्मपत्नी के रूप मे स्वीकार किया है। बता दें कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी और पल्लवी राज की शादी 4 दिसंबर को भोपाल स्थित आर्य समाज मंदिर में हुई थी। तस्वीरें 20 दिसंबर को वायरल हुई थी। अब इस शादी की चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि पूर्व मंत्री ने अभी सार्वजनिकतौर पर शादी की पुष्टि नहीं की है।

आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कैलाश जोशी की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वह कांग्रेस नेत्री पल्लवी राज के साथ फेरे लेते और मंगलसूत्र पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महिला से पहले दो अन्य महिलाएं भी खुद को दीपक जोशी की पत्नी बता चुकी हैं। खबरों की मानें तो उनकी यह चौथी शादी बताई जा रही है। फिलहाल उनकी वास्तव में कितनी पत्नियां रह चुकी हैं, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। वहीं, इस शादी को लेकर पल्लवी राज सक्सेना ने बताया कि उन्होंने 4 दिसंबर को आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। हालांकि, दूसरी ओर शिखा जोशी का दावा है कि उनकी शादी 2016 में दीपक जोशी से हुई थी और वे उनकी कानूनी पत्नी हैं। शिखा ने यह भी कहा कि जब उन्होंने अपनी शादी की फोटो शेयर की थी, तब पल्लवी ने उन्हें बधाई दी थी, फिर भी उन्होंने यह शादी क्यों की।

आर्य समाज मंदिर में रचाया ब्याह

खबरों के मुताबकि पूर्व मंत्री दीपक जोशी की शादी 4 दिसंबर को आर्य समाज मंदिर में संपन्न हुई। यह एक सादे समारोह में हुआ विवाह था। इसकी तस्वीरें सबसे पहले पल्लवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थीं, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस नेता बृजेंद्र शुक्ला ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दीपक जोशी को बधाई दी, जिसके बाद यह शादी सार्वजनिक चर्चा में आ गई। कांग्रेस नेता ने बृजेंद्र शुक्ला ने फेसबुक पर यह पोस्ट साझा की है।

पहली पत्नी का निधन

पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी की पहली पत्नी का कोविड के दौरान ही निधन हो चुका था, इसके बाद 2 और अन्य महिलाओं ने भी दावा किया था कि वह दीपक जोशी की पत्नी हैं। अब दीपक जोशी ने पल्लवी राज सक्सेना से शादी की है। यह शादी भोपाल के नेहरू नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से हुई। शादी के बाद पल्लवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस खास दिन पर उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे, साथ ही दीपक जोशी की बहन, बहनोई और भांजे-भांजियां भी इस मौके पर उपस्थित थे।

2020 में पार्टी से की थी बगावत

गौरतलब है कि दीपक जोशी शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री रह चुके थे। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके समर्थक भी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उपचुनाव हुए थे। दीपक जोशी ने देवास जिले की हाटपिपल्या सीट से टिकट की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए मनोज चौधरी को दावेदार घोषित किया। भाजपा के इस फैसले के बाद दीपक जोशी ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस जॉइन कर ली थी। कांग्रेस जॉइन करते समय उन्होंने अपने पिता की तस्वीर साथ में ली थी। कांग्रेस ने उन्हें खातेगांव से टिकट दिया, लेकिन वह 12,542 वोटों से चुनाव हार गए थे। दीपक जोशी बीजेपी से तीन बार के विधायक रहे हैं और 2013 में मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार में स्कूल, उच्च शिक्षा और कौशल विकास मंत्री भी थे।

