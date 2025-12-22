20 साल छोटी कांग्रेस नेत्री से BJP से पूर्व मंत्री ने की चौथी शादी, अब नई दुल्हनिया बनी सिर दर्द!

आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कैलाश जोशी की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वह कांग्रेस नेत्री पल्लवी राज के साथ फेरे लेते और मंगलसूत्र पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महिला से पहले दो अन्य महिलाएं भी खुद को दीपक जोशी की पत्नी बता चुकी हैं। खबरों की मानें तो उनकी यह चौथी शादी बताई जा रही है। फिलहाल उनकी वास्तव में कितनी पत्नियां रह चुकी हैं, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। वहीं, इस शादी को लेकर पल्लवी राज सक्सेना ने बताया कि उन्होंने 4 दिसंबर को आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। हालांकि, दूसरी ओर शिखा जोशी का दावा है कि उनकी शादी 2016 में दीपक जोशी से हुई थी और वे उनकी कानूनी पत्नी हैं। शिखा ने यह भी कहा कि जब उन्होंने अपनी शादी की फोटो शेयर की थी, तब पल्लवी ने उन्हें बधाई दी थी, फिर भी उन्होंने यह शादी क्यों की।