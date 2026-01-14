ठांय-ठांय-ठांय…पूजा से लौट रहे परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 14 साल के लड़के की निकल आईं अंतड़ियां

अभियोजन पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि हमले के दौरान आरोपियों ने पहले गोलियां चलाईं। जब इससे भी हमलावरों का मन नहीं भरा तो उन्होंने लाठी-डंडों से परिवार को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। हालांकि भीड़ इकट्ठी होती देख हमलावर मौके से भाग निकले, लेकिन तब तक मोहित की मौत हो चुकी थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर की अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सोमप्रभा की अदालत में चार्जशीट फाइल की। मंगलवार को मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सात आरोपियों को आजीवन कारावास और 95-95 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही यह भी कहा कि जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर आरोपियों को छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।