सब मेरी ही गलती है…दोस्त के साथ खाटू श्याम गई महिला के साथ दरिंदगी की दास्तां सुनकर दंग रह गई पुलिस

महिला ने बताया कि लंबे समय से उनके घर में पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी चल रही थी। इस वजह से वह नौकरी की तलाश में थी। इसी दौरान महिला की मुलाकात उसी सोसाइटी में रहने वाले रवि वर्मा से हुई। रवि ने महिला को बताया कि वह खुद गाजियाबाद में कपडों का व्यापार करता है। इस सिलसिले में वह महिला की मदद कर सकता है। लेकिन उसने महिला को कहा कि वह अभी तो कुछ दिनों के लिए काम के लिए कहीं बाहर जा रहा है, लेकिन वह जब वापस आ जाएगा तो वह उसकी जरूर मदद करेगा। इतना ही नहीं उसने महिला के घर आकर राशन और जरूरी सामान भी दिया। इसके बाद महिला रवि को शुभचिंतक समझने लगी और इसी वजह से उनके बीच दोस्ती हो गई।