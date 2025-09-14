यात्रियों के लिए रेलवे की बड़ी घोषणा, आनंद विहार से पटना-भागलपुर के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानें डिटेल

Good News: भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए कई विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इनमें पटना और भागलपुर के लिए चलाई जाने वाली ट्रेनें खास हैं। रेलवे ने जानकारी दी है कि आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा भागलपुर वाया सैरांग–आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस की समय सारिणी भी जारी कर दी गई है। इन ट्रेनों के शुरू होने से दिल्ली और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी।