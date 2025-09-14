Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

यात्रियों के लिए रेलवे की बड़ी घोषणा, आनंद विहार से पटना-भागलपुर के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानें डिटेल

Good News: आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इससे त्योहारों पर अपने घर जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 14, 2025

Good news Indian Railway announced festival special train Anand Vihar to Patna Bihar
आनंद विहार से पटना और भागलपुर के चलेगी स्पेशल ट्रेन।

Good News: भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए कई विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इनमें पटना और भागलपुर के लिए चलाई जाने वाली ट्रेनें खास हैं। रेलवे ने जानकारी दी है कि आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा भागलपुर वाया सैरांग–आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस की समय सारिणी भी जारी कर दी गई है। इन ट्रेनों के शुरू होने से दिल्ली और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी।

आनंद विहार-पटना स्पेशल ट्रेन

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पटना जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन नंबर 02391 हर शनिवार को पटना जंक्शन से खुलेगी। इसका संचालन 20 सितंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक जारी रहेगा। ट्रेन रात 10:20 बजे पटना से रवाना होगी और अगले दिन शाम 6:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी! दिल्ली-गुजरात के बीच चलेगी नई ट्रेन, चार राज्यों को मिलेगा फायदा
नई दिल्ली
Good news New Special train run between Delhi-Gujarat, four states will benefit on diwali dussehra 2025

वापसी यात्रा के लिए ट्रेन संख्या 02392 की व्यवस्था की गई है। यह गाड़ी आनंद विहार टर्मिनल से हर रविवार रात 11:20 बजे खुलेगी और अगले दिन शाम 5:20 बजे पटना पहुंचेगी। इसका संचालन 21 सितंबर से 30 नवंबर तक होगा। इस शेड्यूल से त्योहारों के दौरान दिल्ली से बिहार और बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

भागलपुर वाया सैरांग-आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस

पटना के अलावा रेलवे ने भागलपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए भी व्यवस्था की है। रेलवे ने भागलपुर वाया सैरांग-आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस की समय सारिणी जारी की है। यह ट्रेन 13 सितंबर को विशेष गाड़ी के रूप में संचालित की जाएगी। इस स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में कुल 20 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें एक फर्स्ट एसी, चार सेकेंड एसी और बारह थर्ड एसी कोच शामिल होंगे।

यात्रा मार्ग में यह ट्रेन बैराबी, हाईलाकांदि, बदरपुर, न्यू हाफलोंग, होजाई, गुवाहाटी, रंगिया, बारपेटा रोड, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन और साहिबगंज होते हुए भागलपुर पहुंचेगी। इसके बाद यह जमालपुर, पटना, डीडीयू और कानपुर सेंट्रल से होते हुए आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी। निर्धारित समय के अनुसार यह ट्रेन रविवार की सुबह 10:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।

वापसी यात्रा और संचालन की तारीखें

भागलपुर-आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस की वापसी यात्रा भी तय कर दी गई है। यह विशेष ट्रेन रविवार की शाम 7:50 बजे आनंद विहार से खुलेगी और सोमवार दोपहर 12:25 बजे भागलपुर पहुंचेगी। रेलवे के मुताबिक इस ट्रेन का संचालन सैरांग से 19 सितंबर से और दिल्ली से 21 सितंबर से शुरू किया जाएगा।

त्योहारों की भीड़ को लेकर रेलवे की तैयारी

त्योहारों के समय दिल्ली और बिहार के बीच यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। दीपावली और छठ पूजा के दौरान टिकटों की मांग बहुत अधिक हो जाती है और सामान्य ट्रेनों में सीट पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में रेलवे हर साल विशेष ट्रेनों का संचालन करता है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। इस बार भी रेलवे ने पहले से ही योजनाएं बनाकर विशेष ट्रेनों की घोषणा की है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन स्पेशल ट्रेनों से हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नियमित ट्रेनों पर दबाव भी कम होगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले टिकटों की उपलब्धता की जांच अवश्य करें और यात्रा नियमों का पालन करें।

ये भी पढ़ें

Delhi Metro: दिल्ली की रेड और येलो मेट्रो लाइन पर बड़ा फैसला, लाखों लोगों का आसान होगा सफर
नई दिल्ली
Delhi Metro boosts Red and Yellow lines in partnership with Alstom

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

indian railway

Railway news

special train

Published on:

14 Sept 2025 01:18 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / यात्रियों के लिए रेलवे की बड़ी घोषणा, आनंद विहार से पटना-भागलपुर के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानें डिटेल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.