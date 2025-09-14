यात्रियों के लिए रेलवे की बड़ी घोषणा, आनंद विहार से पटना-भागलपुर के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानें डिटेल

Good News: भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए कई विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इनमें पटना और भागलपुर के लिए चलाई जाने वाली ट्रेनें खास हैं। रेलवे ने जानकारी दी है कि आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा भागलपुर वाया सैरांग–आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस की समय सारिणी भी जारी कर दी गई है। इन ट्रेनों के शुरू होने से दिल्ली और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी।
रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पटना जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन नंबर 02391 हर शनिवार को पटना जंक्शन से खुलेगी। इसका संचालन 20 सितंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक जारी रहेगा। ट्रेन रात 10:20 बजे पटना से रवाना होगी और अगले दिन शाम 6:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
वापसी यात्रा के लिए ट्रेन संख्या 02392 की व्यवस्था की गई है। यह गाड़ी आनंद विहार टर्मिनल से हर रविवार रात 11:20 बजे खुलेगी और अगले दिन शाम 5:20 बजे पटना पहुंचेगी। इसका संचालन 21 सितंबर से 30 नवंबर तक होगा। इस शेड्यूल से त्योहारों के दौरान दिल्ली से बिहार और बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
पटना के अलावा रेलवे ने भागलपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए भी व्यवस्था की है। रेलवे ने भागलपुर वाया सैरांग-आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस की समय सारिणी जारी की है। यह ट्रेन 13 सितंबर को विशेष गाड़ी के रूप में संचालित की जाएगी। इस स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में कुल 20 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें एक फर्स्ट एसी, चार सेकेंड एसी और बारह थर्ड एसी कोच शामिल होंगे।
यात्रा मार्ग में यह ट्रेन बैराबी, हाईलाकांदि, बदरपुर, न्यू हाफलोंग, होजाई, गुवाहाटी, रंगिया, बारपेटा रोड, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन और साहिबगंज होते हुए भागलपुर पहुंचेगी। इसके बाद यह जमालपुर, पटना, डीडीयू और कानपुर सेंट्रल से होते हुए आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी। निर्धारित समय के अनुसार यह ट्रेन रविवार की सुबह 10:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
भागलपुर-आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस की वापसी यात्रा भी तय कर दी गई है। यह विशेष ट्रेन रविवार की शाम 7:50 बजे आनंद विहार से खुलेगी और सोमवार दोपहर 12:25 बजे भागलपुर पहुंचेगी। रेलवे के मुताबिक इस ट्रेन का संचालन सैरांग से 19 सितंबर से और दिल्ली से 21 सितंबर से शुरू किया जाएगा।
त्योहारों के समय दिल्ली और बिहार के बीच यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। दीपावली और छठ पूजा के दौरान टिकटों की मांग बहुत अधिक हो जाती है और सामान्य ट्रेनों में सीट पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में रेलवे हर साल विशेष ट्रेनों का संचालन करता है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। इस बार भी रेलवे ने पहले से ही योजनाएं बनाकर विशेष ट्रेनों की घोषणा की है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन स्पेशल ट्रेनों से हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नियमित ट्रेनों पर दबाव भी कम होगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले टिकटों की उपलब्धता की जांच अवश्य करें और यात्रा नियमों का पालन करें।