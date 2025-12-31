31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

NCR के 6 बिल्डरों पर शिकंजा, 202 सोसाइटियों को नोटिस के साथ 27 लाख जुर्माना, सात दिन में होगी वसूली

Greater Noida Authority: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा की 202 सोसाइटियों को नोटिस जारी किया गया है। जबकि 6 बिल्डर सोसाइटी पर करीब 27 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चलाने पर की है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Dec 31, 2025

Greater Noida Authority issued Notices to 202 societies 27 lakh fine on 6 builders in NCR

ग्रेटर नोएडा की छह बिल्डर सोसाइटियों पर जुर्माना।

Greater Noida Authority: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ग्रेटर नोएडा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की अनदेखी करना बिल्डर्स और सोसाइटी को भारी पड़ गया। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने छह बिल्डर्स सोसाइटी समेत ग्रेटर नोएडा की 202 सोसाइटियों को नोटिस जारी किया है। इसमें से छह बिल्डर्स सोसाइटी पर 27 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्राधिकरण के सूत्रों की मानें तो इन सभी सोसाइटियों से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के संचालन, शोधित जल का दोबारा उपयोग समेत कुछ अन्य बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा प्राधिकरण की टीमें खुद भी बिल्डर सोसाइटियों का निरीक्षण कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन पर रिपोर्ट तैयार कर रही हैं।

अब विस्तार से समझिए पूरा मामला

दरअसल, एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में पिछले दो सप्ताह से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को लेकर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण विशेष अभियान चला रहा है। इसी अभियान के तहत ग्रेटर नोएडा में 6 बिल्डर्स सोसाइटी समेत 202 सोसाइटियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही छह बिल्डर्स सोसाइटी में गंभीर लापरवाही मिलने पर जुर्माना भी लगाया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि जिन बिल्डर सोसाइटियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनसे एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। उन्होंने बताया कि अगर एक सप्ताह में इन सोसाइटियों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो प्राधिकरण की टीम खुद मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी।

जुर्माने की राशि सात दिन में जमा करने के निर्देश

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि सोसाइटियों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण में अगर लापरवाही या अनियमितताएं मिलती हैं तो संबंधित सोसाइटियों पर जुर्माना लगाने समेत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में सैकड़ों ऐसी सोसाइटियां पाई गई हैं, जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का संचालन नहीं हो रहा है। इससे सीवेज बैक फ्लो की गंभीर समस्या सामने आ रही है। इसके अलावा नदियों और जलस्रोतों का पानी भी प्रदूषित हो रहा है।

किसपर कितना लगा जुर्माना?

एडाना सोसाइटी सेक्टर अल्फा वन2 लाख
पंचशील हाइनिश सेक्टर-15 लाख
गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू सेक्टर-45 लाख
फ्लोरा हेरिटेज सेक्टर-15 लाख
अरिहंत आर्डन सेक्टर-15 लाख
समृद्धि ग्रांड एवेन्यू टेकजोन-45 लाख

सोसाइटियों से मांगा गया जवाब

उन्होंने बताया कि बीते दो सप्ताह से विशेष अभियान के तहत अब तक छह बिल्डर सोसाइटियों पर कुल 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। इन सभी सोसाइटियों को जुर्माने की राशि सात दिनों के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में राशि जमा न करने पर आगे की कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा कई बिल्डरों द्वारा भूजल का भी गलत तरीके से दोहन किया जा रहा है। ऐसे में प्राधिकरण ने सभी सोसाइटियों से एसटीपी की क्षमता, उसके नियमित और सुचारु संचालन को लेकर विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि शोधित सीवेज जल का उपयोग पेड़-पौधों की सिंचाई और अन्य गैर-पीने योग्य कार्यों में किया जा रहा है या नहीं।

एसटीपी की अनिवार्यता पूरी न करने पर कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने स्पष्ट कहा कि जिन सोसाइटियों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया है या फिर लगाने के बाद उसका संचालन मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माना, जलापूर्ति पर रोक, अवैध भूजल दोहन पर कार्रवाई, संबंधित बिल्डर या आरडब्ल्यूए के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी करना तथा आवश्यक होने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करना भी शामिल है। प्राधिकरण का कहना है कि पर्यावरण सुरक्षा और जनस्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

तीन गांवों में 117 करोड़ के मुआवजा घोटाले में 12 से अधिक सीईओ-एसीईओ फंसे, सुप्रीम आदेश जारी
नई दिल्ली
supreme court grants divorce to couple after 22 years

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

up news

UP News Hindi

Published on:

31 Dec 2025 01:58 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / NCR के 6 बिल्डरों पर शिकंजा, 202 सोसाइटियों को नोटिस के साथ 27 लाख जुर्माना, सात दिन में होगी वसूली

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली में लोगों की सेहत से खिलवाड़, नकली घी और टाटा नमक बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश

राष्ट्रीय

नए साल पर एनसीआर में बड़ी तैयारी! 6600 जवानों को सौेंपी गई बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली समेत इन जिलों में अलर्ट

ncr traffic guidelines for new year eve and Gurugram deploys 5,400 police personnel
नई दिल्ली

खुशखबरी! न्यू ईयर पर देर तक खुलेंगे शराब के ठेके, नशा ज्यादा हुआ तो पुलिस…

Liquor Shops Delhi and Noida will open till late on new year eve
नई दिल्ली

चाहे कब्रिस्तान हो या…यमुना किनारे अवैध निर्माण पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट, डीडीए चलाएगा बुलडोजर!

Delhi High Court slams illegal construction in Yamuna floodplain remove encroachments orders for DDA
नई दिल्ली

यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसेगा ‘नया हाथरस’ 358 गांव होंगे शामिल, यीडा ने तीन कंपनियों को सौंपी जिम्मेदारी

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.