NCR के 6 बिल्डरों पर शिकंजा, 202 सोसाइटियों को नोटिस के साथ 27 लाख जुर्माना, सात दिन में होगी वसूली

उन्होंने बताया कि बीते दो सप्ताह से विशेष अभियान के तहत अब तक छह बिल्डर सोसाइटियों पर कुल 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। इन सभी सोसाइटियों को जुर्माने की राशि सात दिनों के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में राशि जमा न करने पर आगे की कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा कई बिल्डरों द्वारा भूजल का भी गलत तरीके से दोहन किया जा रहा है। ऐसे में प्राधिकरण ने सभी सोसाइटियों से एसटीपी की क्षमता, उसके नियमित और सुचारु संचालन को लेकर विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि शोधित सीवेज जल का उपयोग पेड़-पौधों की सिंचाई और अन्य गैर-पीने योग्य कार्यों में किया जा रहा है या नहीं।