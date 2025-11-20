फर्जी रॉ अधिकारी के 10 खातों में करोड़ों का लेन-देन का खुलासा, पति की सच्चाई जानकर सदमें में गई जज पत्नी

Fake RAW Officer: ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी के एक फ्लैट से मंगलवार को गिरफ्तार किए गए फर्जी रॉ अधिकारी सुनीत कुमार की परतें खुलनी जारी हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले एक साल में तीन दुबई, मलेशिया और श्रीलंका की विदेश यात्राएं कर चुका है। इसके साथ ही उसके नाम से जुड़े 10 बैंक खातों से करोड़ों की वित्तीय गतिविधियों का खुलासा हुआ है। नोएडा एसटीएफ ने सुनीत के दो बैंक खातों में जमा कुल 81 लाख रुपये को तत्काल प्रभाव से फ्रीज करा दिया है। खुलासा यह भी हुआ कि सुनीत ने एक साल पहले बिहार के छपरा में तैनात एक महिला जज से शादी की थी। सुनीत ने महिला जज को बताया था कि वह गृह मंत्रालय में अधिकारी है। जब एसटीएफ ने सच सामने रखा तो महिला जज भी पति की सच्चाई जानकर हैरान रह गई।