पीएसी प्लाटून, कमांडो और 300 पुलिसकर्मी…नोएडा फिल्म सिटी में अचानक क्यों बढ़ाई गई सुरक्षा?

पुलिस बल के अलावा प्रशासन ने फिल्म सिटी की सुरक्षा के लिए कमांडो यूनिट को भी लगाया है। कमांडो टीम को ऐसे स्थानों पर तैनात किया गया है, जहां से पूरे क्षेत्र की निगरानी आसानी से हो सके। साथ ही PAC की एक पूरी प्लाटून को भी परिसर में लगाया गया है। यह प्लाटून न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रही है, बल्कि किसी भी अचानक उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय रूप से क्षेत्र का नियमित निरीक्षण कर रही है। सुरक्षा सुधार के तहत फिल्म सिटी की सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है। वाहनों की जांच को सख्त किया गया है और बिना अनुमति किसी वाहन या व्यक्ति के प्रवेश पर रोक है। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी अस्थायी रूप से बढ़ाई गई है। ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़कर उस पर कार्रवाई की जा सके। पुलिस टीमें मीडिया हाउसों के सुरक्षा प्रभारी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं।