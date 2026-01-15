ग्रेटर नोएडा: फल बेचने वाला बना हत्यारा, महिला कस्टमर की हत्या के पीछे क्या थी वजह? सच जानकर रह जाएंगे हैरान

मृतका की चाची ने बताया कि महिला के पिता की सात साल पहले और मां की पांच साल पहले मौत हो गई थी। कॉल सेंटर में जॉब लगने की वजह से महिला एक साल पहले ही अपने भाई के साथ नोएडा आई थी। मृतका के भाई का कहना है कि उसकी बहन काम से हर रोज 9 बजे तक घर आ जाती थी। साथ ही अगर कभी देरी होती थी तो वह उसे कॉल करके पहले ही बता देती थी। लेकिन रविवार रात वह 9 बजे आई ही नहीं और न ही कोई सूचना दी। बहुत देर रात तक इंतजार करने के बाद मृतका के भाई ने अपनी चाची को भी फोन करके बताया कि उसकी बहन अब तक काम से लौटकर घर नहीं आई है। इस वजह से पूरी रात सब लोग बहुत परेशान रहे।