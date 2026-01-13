बचाओ-बचाओ, अरे कोई बचाओ…कबाड़ गोदाम से आ रही आवाज पर दौड़े लोग, पास पहुंचते ही उल्टे पैर भागे

अचानक आग लगते देख वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस को कॉल कर मदद के लिए बुलाया। पुलिस को जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली, वैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गंभीर हालात के चलते पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां बुलाई गईं। जानकारी के अनुसार, प्लॉट में बड़ी मात्रा में कार्डबोर्ड, कार्टन और ज्वलनशील कबाड़ पड़ा था जिस वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। लपटों के तेज होने की वजह से दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।