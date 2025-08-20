दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने वाला शख्स निकला गुजराती, AAP- कांग्रेस ने क्या कहा?

दिल्ली सरकार में कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला अक्षम्य है। एक महिला और दिल्ली की बेटी दिनरात दिल्लीवासियों की सेवा में लगी है। उनपर हमला करने वाले और करवाने वाले दोनों कायर और अपराधी है। ऐसे अपराधियों की हिम्मत नहीं है कि वो तर्क और तथ्यों के आधार पर सीएम रेखा गुप्ता का सामना कर सकें। यह हमला बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता फिलहाल ठीक है। उन्होंने दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा "सीएम रेखा बहुत मजबूत लीडर हैं। डॉक्टरों ने उनकी जांच की है। हमले से वह सदमे में जरूर हैं, लेकिन सीएम मजबूत महिला हैं। इस‌लिए थोड़ा समय दीजिए। वो जल्द ही आपके बीच आएंगी।" मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी सीएम रेखा गुप्ता से बातचीत कर उनका हाल जाना।